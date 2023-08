Einmal mehr hat der amerikanische Wasserstoff-Spezialist Plug Power die Marktteilnehmer mit einem schwachen Zahlenwerk enttäuscht. Zwar bestätigte das Unternehmen sein Umsatzziel für 2023 in Höhe von 1,2 bis 1,4 Milliarden Dollar. Doch einige große Projekte von Plug Power verschieben sich weiter nach hinten.Die Zeitpläne scheinen sich um sechs Monate verschoben zu haben, merkt Al Root von Barron's an. Plug Power erwarte demnach nun, dass die Anlagen in Louisiana, New York und Texas die volle Produktion ...

