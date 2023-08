EQS-News: KATEK SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis

KATEK SE: KATEK steigert Rohertrag in Q2 auf rund 30 % und erzielt 390 Millionen Euro Umsatz im ersten Halbjahr - Vorstand bestätigt Prognose für 2023



11.08.2023 / 08:00 CET/CEST

KATEK steigert Rohertrag in Q2 auf rund 30 % und erzielt 390 Millionen Euro Umsatz im ersten Halbjahr - Vorstand bestätigt Prognose für 2023 Umsatz von 390 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2023, Steigerung um 23,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Rohertragsmarge liegt in Q2 2023 bei rund 30 % bezogen auf die Gesamtleistung

Steigerung des EBITDA (reported) um 17,9 % ggü. Vorjahreszeitraum

Juni 2023 mit 7,6 % EBITDA-Marge bester Monat der Firmengeschichte

Operatives Ergebnis (EBITDA adjusted) liegt im ersten Halbjahr bei 16,6 Mio. Euro

Closing der Akquisition der hochprofitablen US-amerikanische Nextek abgeschlossen München, 11. August 2023 - Die KATEK SE schließt das erste Halbjahr 2023 mit starker Cashflow-Steigerung, einer deutlich verbesserten Marge und einem signifikanten Wachstum ab. Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2023 auf 390,4 Mio. Euro (+23,6 %; H2 2022: 315,9 Mio. Euro), das operative Ergebnis (EBITDA adjusted) liegt bei 16,6 Mio. Euro. Das starke Wachstum ist überwiegend auf die organische Entwicklung des Geschäfts zurückzuführen. Der Bereich Solar verzeichnet ein Umsatzplus von 42,8 % und trägt damit wesentlich zum überdurchschnittlichen Wachstum des Segmentes Systems & Products von 25,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei. Weitere, rund 40 % des Gesamtwachstums, sind auf die Konsolidierung der KATEK Canada Inc. (ehemals SigmaPoint Technologies Inc.) zurückzuführen. Das abgeschlossene erste Halbjahr 2023 zeigt, dass die Effizienz-Strategie der KATEK deutliche Fortschritte erzielt. Hierzu gehören unter anderem das Materialkostenmanagement sowie eine konsequente Preisdurchsetzung bei den Kunden zum Ausgleich der gestiegenen Einsatzkostenfaktoren. So konnte insbesondere die Rohertragsmarge deutlich verbessert werden. Die erfolgreichen Supply Chain Management Programme führten zu einer weiteren Reduzierung des Lagerbestands auf nun 243 Mio. Euro. Im weiteren Jahresverlauf sind ungeachtet des Wachstumskurses weitere materielle Reduzierungen der Bestände in Planung. Das effektive Working Capital Management zeigt sich auch in einem starken operativen Cashflow von 11,5 Mio. Euro im ersten Halbjahr. Damit steigert sich der Cashbestand im Vergleich zum Vorjahr auf 43,2 Mio. Euro und bildet eine solide Grundlage für das weitere organische und anorganische Wachstum durch Mergers & Acquisitions. eCharging als Wachstumstreiber KATEK startete im ersten Halbjahr 2023 mit dem Verkauf der eigenen Whitelabel-Wallbox ghostONE - mit großem Erfolg. Das Elektronikunternehmen konnte bereits mehrere Großaufträge für die hochintelligente, vollvernetzte Wallbox generieren, die Stückzahlen gehen in die Millionenhöhe. Im Bereich eCharging werden weitere signifikante Auftragsgewinne erwartet. KATEK erwartet, dass die erfolgreiche Auftragsentwicklung im nächsten Jahr zu einer deutlichen Steigerung von Volumen und Ertrag in diesem Bereich beitragen wird. Closing der Übernahme von Nextek Bereits in 2022 hat die KATEK SE einen Kaufvertrag für die hochprofitable Nextek Inc. In Madison, Alabama in den USA finalisiert. Anfang Juli 2023 wurde diese Akquisition nun formal abgeschlossen (Closing). Derzeit durchläuft die Gesellschaft das Post-Merger-Integration-Programm. Weitere Akquisitionen sind derzeit in Prüfung, insbesondere auch sinnvolle Ergänzungen für das Segment Systems & Products. Management bestätigt Prognose für 2023 in vollem Umfang Die erfreuliche Runrate im ersten Halbjahr 2023, die hohen Auftragsbestände und die operative Auslastung in allen Bereichen stimmen den Vorstand sehr zuversichtlich. Durch das weitere Abflachen der Materialkrise und der erfolgreichen Maßnahmenumsetzung auf Preis- und Kostenseite werden deutliche Effekte erzielt werden. Auf dieser Basis wird die Prognose für 2023 in vollem Umfang bestätigt. Der komplette Halbjahresfinanzbericht 2023 ist auf der Internetseite der KATEK SE im Bereich Investor Relations veröffentlicht. Kontakt

KATEK Investor Relations

Ramona Kasper

Group Head Marketing & Communications

ir@katek-group.com

KATEK Investor Relations

Ramona Kasper

Group Head Marketing & Communications

ir@katek-group.com

+ 49 160 970 88 676 Über KATEK Die KATEK-Gruppe mit Hauptsitz in München zählt zu den am schnellsten wachsenden Elektronikunternehmen in Europa und möchte einen entscheidenden Beitrag zur "Elektronifizierung der Welt" leisten. KATEK versteht sich als End-to- End-Dienstleister für High-Value-Elektronik. Das Leistungsspektrum deckt den gesamten Produktlebenszyklus ab. Von der Entwicklung der Soft- und Hardware über erste Prototypen der elektronischen Baugruppen und der Fertigung bis hin zur anschließenden Begleitung des Prozesses beim Kunden, inklusive Logistik, After-Sales und Service-Leistungen. 3.700 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, Osteuropa, Nordamerika und Asien produzieren die Megatrends der Zukunft. Durch den Local-to-Local-Ansatz schafft die KATEK Nähe zum Kunden und ebnet gleichzeitig den Zugang zum Weltmarkt. Auf diese Strategie vertrauen die Marktführer aus den wachstumsstärksten Branchen - von Elektromobilität über erneuerbare Energien bis hin zu Medizintechnik. CEO & Co-Founder ist Rainer Koppitz und CFO ist Dr. Johannes Fues. Weitere Informationen über KATEK finden Sie auf https://katek-group.com Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs, in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen.



11.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

