FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Berges geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Medienkonzern News Corp hat in seinem vierten Geschäftsquartal einen Verlust erlitten, der zum Teil auf einen Umsatzrückgang und einen Verfall der Rentabilität im Buchverlag zurückzuführen ist.

Das in New York ansässige Unternehmen, zu dem das Wall Street Journal und auch diese Nachrichtenagentur gehören, erzielte in den Monaten April bis Juni Einnahmen von 2,43 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um 9 Prozent. Das war auch auf Währungsschwankungen und die Tatsache zurückzuführen, dass das Vorjahresquartal eine zusätzliche Woche umfasste. Das Unternehmen schrieb einen Verlust von 8 Millionen Dollar oder 1 Cent pro Aktie, den News Corp zum Teil auf höhere Umstrukturierungskosten zurückführte. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 110 Millionen Dollar oder 19 Cent pro Aktie erzielt, der durch einen Steuervorteil in Höhe von 149 Millionen Dollar begünstigt wurde.

CEO Robert Thomson sagte, dass die Dow-Jones-Einheit des Unternehmens, die neben dem Journal auch Barron's und Marketwatch herausgibt, die höchste Rentabilität seit ihrer Zugehörigkeit zur News Corp erzielte. Das Segmentergebnis von Dow Jones stieg um 25 Prozent auf 133 Millionen Dollar, während der Umsatz um 3,4 Prozent zurückging. News Corp berechnet das Segmentergebnis als Umsatz abzüglich der Betriebs- und Verwaltungskosten. Das Segmentergebnis schließt Aufwendungen wie Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Wertminderungs- und Restrukturierungskosten sowie andere Posten aus.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) August PROGNOSE: 71,7 zuvor: 71,6

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.486,25 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.216,00 +0,1% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 19.145,11 -0,5% Kospi 2.593,09 -0,3% Shanghai-Composite 3.212,92 -1,3% S&P/ASX 200 7.331,60 -0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Negative Vorzeichen dominieren zum Wochenausklang an den Börsen in Ostasien und Australien. Auf den Aktienmärkten der Region lasten Sorgen um die chinesische Wirtschaft und speziell um den Immobiliensektor des Landes. Von den am Donnerstag nach Börsenschluss in Asien veröffentlichten US-Verbraucherpreisen gehen keine positiven Impulse aus. Sie hatten zwar Erwartungen untermauert, dass die US-Notenbank im September eine Zinserhöhungspause einlegen werde, aber auch Annahmen gestützt, dass die Zinsen noch längere Zeit hoch bleiben werden. Nachdem einer der größten chinesischen Immobilienkonzerne, Country Garden Holdings (-8,7%), für das erste Halbjahr 2023 einen massiven Verlust angekündigt hatte, werden Branchenaktien verkauft. Longfor Group fallen in Hongkong um 2,6 Prozent und China Hongqiao um 2,1 Prozent. Aber es gibt auch positive Nachrichten: Alibaba rücken um 2,4 Prozent vor, nachdem das Internetunternehmen überraschend starke Zahlen vorgelegt hat. Newcrest geben in Sydney um 0,9 Prozent nach; der Goldminenbetreiber hat im Geschäftsjahr 2022/23 einen Gewinnrückgang um 11 Prozent verzeichnet.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Archer Aviation haben am Donnerstag im nachbörslichen Handel mit einem Kurssprung von fast 34 auf die Nachricht reagiert, dass Boeing in das Flugtaxi-Unternehmen investieren wird. Boeing stiegen um 0,2 Prozent.

Die A-Aktie von News Corp zeigte sich nachbörslich kaum verändert, während die B-Aktie um 0,8 Prozent sank. Der Medienkonzern hatte für sein viertes Geschäftsquartal einen Verlust ausgewiesen

Nach Vorlage "robuster" Zahlen stieg der Kurs von Li Auto um 0,4 Prozent.

Cano Health stürzten um fast 52 Prozent ab. Der Gesundheitsdienstleister hatte aufgrund von Liquiditätsproblemen Zweifel an seiner wirtschaftlichen Überlebensfähigkeit geäußert. Das Unternehmen prüft nun den Abbau von Arbeitsplätzen, auch ein Verkauf wird erwogen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.176,15 +0,2% 52,79 +6,1% S&P-500 4.468,84 +0,0% 1,13 +16,4% Nasdaq-Comp. 13.737,99 +0,1% 15,97 +31,3% Nasdaq-100 15.128,84 +0,2% 27,13 +38,3% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 851 Mio 822 Mio Gewinner 1.282 1.289 Verlierer 1.609 1.597 Unverändert 112 132

Gut behauptet - Volatil hat die Wall Street auf die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise reagiert. Einerseits ist der Inflationsdruck in den USA im Juli in der Gesamtrate gestiegen, andererseits nicht so stark wie erwartet. Die Kernrate sank derweil wider Erwarten, was die Fed von weiteren Zinserhöhungen abhalten könnte. In dieses Bild passten auch die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten. Konzentrierten sich Anleger zunächst auf die gefallene Kernrate und trieben die Indizes nach oben, rückte im weiteren Verlauf die erstmals seit 13 Monaten nicht gesunkene Gesamtrate in den Fokus. Die Indizes kamen deutlich zurück. Walt Disney gewannen 4,9 Prozent, nachdem der Unterhaltungskonzern Geschäftszahlen vorgelegt und kräftige Preiserhöhungen für seine Streamingdienste angekündigt hatte. Für Alibaba ging es um 4,6 Prozent nach oben. Der chinesische E-Commerce-Gigant hatte die Markterwartungen übertroffen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,84 +3,8 4,80 41,8 5 Jahre 4,23 +9,0 4,14 23,0 7 Jahre 4,19 +10,7 4,08 21,9 10 Jahre 4,11 +9,3 4,01 22,5 30 Jahre 4,27 +9,4 4,17 29,7

Die Renditen erholten sich im Tagesverlauf massiv. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg auf 4,11 Prozent, nach 3,97 Prozent vor der Bekanntgabe der Verbraucherpreise. Dass der seit Juli vergangenen Jahres anhaltende Abwärtstrend der Inflation gebrochen wurde, belastete die Notierungen - Händler sprachen von aufgekeimten Zinserhöhungsfantasien. Dazu passten Aussagen der Fed-Präsidentin aus San Francisco: es sei voreilig zu behaupten, dass die Fed bereits genügend bei den Zinsen getan habe.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0990 +0,1% 1,0984 1,1009 +2,7% EUR/JPY 159,02 +0,1% 158,94 158,39 +13,3% EUR/GBP 0,8663 -0,0% 0,8664 0,8639 -2,1% GBP/USD 1,2685 +0,1% 1,2678 1,2744 +4,9% USD/JPY 144,70 +0,0% 144,70 143,87 +10,4% USD/KRW 1.322,45 +0,5% 1.315,87 1.313,87 +4,8% USD/CNY 7,2279 +0,6% 7,1858 7,2107 +4,8% USD/CNH 7,2391 -0,0% 7,2414 7,2211 +4,5% USD/HKD 7,8179 -0,0% 7,8192 7,8172 +0,1% AUD/USD 0,6521 +0,1% 0,6517 0,6560 -4,3% NZD/USD 0,6010 -0,2% 0,6023 0,6076 -5,4% Bitcoin BTC/USD 29.370,42 -0,2% 29.438,65 29.520,89 +76,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar baute nach den Inflationsdaten seine Abgaben nur kurzfristig aus. Im späten Geschäft lag der Dollar-Index sogar 0,1 Prozent im Plus - und notierte damit um einiges fester als vor den Daten. Wie am Aktienmarkt setzte sich die Sichtweise durch, dass der Inflationsbericht zweischneidig zu lesen ist. Zinserhöhungen konnten nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,72 82,82 -0,1% -0,10 +4,9% Brent/ICE 86,28 86,4 -0,1% -0,12 +4,4%

Mit Abgaben zeigten sich die Ölpreise (bis zu 1,8%). Teilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen, nachdem WTI am Vortag auf den höchsten Stand seit neun Monaten geklettert war. Einige Marktteilnehmer sahen angesichts der schwachen Wirtschaftsdaten aus China in dieser Woche eine verzögerte Marktreaktion. Die Opec hat derweil ihre Prognosen für den weltweiten Ölmarkt weitgehend unverändert gelassen und rechnet weiterhin mit einem starken Anstieg der Ölnachfrage, der den Schritt ihres größten Mitglieds Saudi-Arabien zur Drosselung der Produktion in Frage stellt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.914,41 1.912,18 +0,1% +2,23 +5,0% Silber (Spot) 22,72 22,73 -0,0% -0,01 -5,2% Platin (Spot) 918,60 911,43 +0,8% +7,18 -14,0% Kupfer-Future 3,75 3,77 -0,5% -0,02 -1,8%

Der Goldpreis tendierte nach zwischenzeitlichen Aufschlägen wenig verändert. Zunächst hatten die Aussicht auf eine Zinspause der Fed und der nachgebende Dollar gestützt.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

FED

Die Präsidentin der Zentralbank von San Francisco, Mary Daly, hält es nach den Verbraucherpreisdaten vom Donnerstag für verfrüht, einen Sieg über die Inflation zu verkünden. Die Inflation sei nach wie vor die Hauptsorge der Menschen, mit denen sie spreche. "Es handelt sich nicht um Daten, die besagen, dass wir den Sieg errungen haben", sagte Daly. Es sei noch zu früh, um zu sagen, ob sie bereits auf der September-Sitzung auf eine weitere Zinserhöhung drängen werde.

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Zentralbank hat zum dritten Mal in Folge ihren Leitzins beibehalten. Sie bekräftigte, dass sie davon ausgeht, den Zinssatz für einen längeren Zeitraum unverändert zu lassen. Der fünfköpfige Gouverneursrat beschloss einstimmig, den Zielwert für den Tagesgeldsatz bei 11,25 Prozent zu belassen, was den Erwartungen entsprach.

BRUTTOINLANDSPRODUKT SINGAPUR

Singapur BIP 2Q rev. +0,5% gg Vorjahr (vorläufig +0,7%)

Singapur BIP 2Q rev. bereinigt +0,1% gg Vorquartal (vorläufig +0,3%)

