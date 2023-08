DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Berges geschlossen.

TAGESTHEMA

Metro hat im dritten Geschäftsquartal 2023 auch unter dem Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben. Damit hat der Großhandelskonzern in zwei von drei Geschäftsquartalen einen Nettogewinn erzielt und so einen wichtigen Zwischenschritt in der geplanten Rückkehr zu Gewinn je Aktie und Dividende im laufenden Geschäftsjahr erreicht. Der operative Gewinn im Quartal war rückläufig, unter anderem wegen Kosten im Zusammenhang mit der Transformation des Konzerns (Verkauf Real). Er lag auch unter den Erwartungen der Analysten. Für die Prognose im Gesamtjahr und die mittelfristigen Ziele sieht sich Metro auf Kurs. Der Ausblick 2023 sieht einen bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) um 75 bis 225 Millionen Euro unterhalb des Vorjahres-EBITDA von 1,391 Milliarden Euro vor. Zudem will der SDAX-Konzern den Umsatz im Gesamtjahr 2022/23, das am 30. September endet, weiterhin währungs- und portfoliobereinigt um 5 bis 10 Prozent steigern. Geplant ist im laufenden Jahr eine Rückkehr zur Dividende, nachdem Metro zwei Jahre in Folge wegen eines Nettoverlusts die Dividende ausgesetzt hat. Im Zeitraum April bis Juni erwirtschaftete Metro einen den Aktionären zuzurechnenden Nettogewinn von 174 Millionen Euro nach einem Verlust von 290 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Je Aktie betrug der Gewinn 0,48 Euro nach minus 0,80 Euro. Im zweiten Quartal 2023 hatte Metro einen Nettoverlust, nach einem Nettogewinn im ersten Quartal. Das bereinigte EBITDA sank auf 332 Millionen Euro von 441 Millionen. Der Umsatz betrug 7,64 (Vorjahr 7,911) Milliarden Euro, nominal ein Rückgang, aber währungs- und portfoliobereinigt zufolge ein Plus von 5,9 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BECHTLE (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q22 Umsatz 1.527 +8% 1.418 Ergebnis vor Steuern 90 +1% 89 Ergebnis vor Steuern-Marge 5,9 -- 6,2 Ergebnis je Aktie 0,51 +2% 0,50

Weitere Termine:

07:00 DE/Varta AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/Atoss Software AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1H (10:30 PK)

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1H (09:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 9 Monate

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1H

08:45 DE/Metro AG, Ergebnis 9 Monate

09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)

17:35 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+0,2% gg Vj 1. Quartal: +0,1% gg Vq/+0,2% gg Vj 08:00 BIP Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: 0,0% gg Vq/k.A. gg Vj zuvor: 0,0% gg Vq/+0,1% gg Vj 08:00 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -16,9 Mrd GBP zuvor: -18,7 Mrd GBP 08:00 Industrieproduktion Juni PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-1,2% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/-2,3% gg Vj - US 14:30 Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) August PROGNOSE: 71,7 zuvor: 71,6

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.975,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.483,00 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.200,25 -0,0% Nikkei-225 0,00 0% Schanghai-Composite 3.215,82 -1,2% Hang-Seng-Index 19.128,54 -0,6% +/- Ticks Bund -Future 131,91% -11 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.996,52 +0,9% DAX-Future 16.001,00 +0,3% XDAX 15.941,27 +0,4% MDAX 28.334,22 +1,1% TecDAX 3.157,07 +0,6% EuroStoxx50 4.384,04 +1,5% Stoxx50 4.013,83 +0,7% Dow-Jones 35.176,15 +0,2% S&P-500-Index 4.468,83 +0,0% Nasdaq-Comp. 13.737,99 +0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,02% -77

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Indizes werden am Freitag etwas leichter erwartet. Die Freude über den geringen Inflationsanstieg in den USA währte am Vortag nicht lange, die Wall Street gab im weiteren Verlauf die Gewinne ab, was in Europa mit einer leichteren Eröffnung nachvollzogen werden dürfte. Der Anstieg der US-Verbraucherpreise markiert den geringsten innerhalb zweier Folgemonate seit März 2021. Nach den Daten wurde an den Zinsterminmärkten eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit für eine Ende des Zinserhöhungszyklus eingepreist. Einen abnehmenden Preisdruck in den USA sollten die Erzeugerpreise am Nachmittag dann nochmals bestätigen.

Rückblick: Fest - Mit den US-Verbraucherpreisen am Nachmittag nahmen die Indizes Fahrt nach oben auf. Diese verstärkten die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank. Möglicherweise sei sogar schon der Zinsgipfel in den USA erreicht, hieß es. Daneben gab die Berichtssaison den Takt vor. Unter den Sektoren stellten die Versicherer mit einem Aufschlag von 2,0 Prozent den Tagesgewinner - angetrieben von überzeugenden Quartalszahlen von Allianz und Munich Re. Der Sektor Industrials verlor dagegen 0,2 Prozent - hier drückte die Schwäche von Siemens (-4,8%) nach Quartalszahlen.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Der DAX lag im Tageshoch schon bei 16.060 Punkten, wurde aber letztlich von der Schwäche bei Siemens gebremst. Allianz (+4,9%) hat im zweiten Quartal von höheren Preisen und Volumina in der Schaden-Unfall-Versicherung sowie von einem starken US-Geschäft in der Leben- und Krankenversicherung profitiert. Der Versicherer schnitt besser ab als von Analysten erwartet. Munich Re (+2,3%) hat zwar weniger verdient. Positiv wurde aber der Anstieg der Preise um 5,1 Prozent in der Juli-Erneuerung gewertet. Zudem sah der Konzern eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Ziele zu übertreffen. Deutsche Telekom schloss das Quartal bei Umsatz und bereinigtem Konzernüberschuss zwar schwächer als im Vorjahr und auch als erwartet ab, operativ wurden die Erwartungen aber übertroffen. Auch den Jahresausblick hob der Konzern noch einmal an. Die Aktie schloss unverändert. Henkel (+1,1%) hat die Erwartung zum Umsatz erneut und nun auch zum Gewinn hochgeschraubt.

XETRA-NACHBÖRSE

Minimale Gewinne in einem insgesamt nachgebenden Markt haben Metro (s.o.) verbucht.

USA - AKTIEN

Gut behauptet - Volatil hat die Wall Street auf die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise reagiert. Einerseits ist der Inflationsdruck in den USA im Juli in der Gesamtrate gestiegen, andererseits nicht so stark wie erwartet. Die Kernrate sank derweil wider Erwarten, was die Fed von weiteren Zinserhöhungen abhalten könnte. In dieses Bild passten auch die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten. Konzentrierten sich Anleger zunächst auf die gefallene Kernrate und trieben die Indizes nach oben, rückte im weiteren Verlauf die erstmals seit 13 Monaten nicht gesunkene Gesamtrate in den Fokus. Die Indizes kamen deutlich zurück. Walt Disney gewannen 4,9 Prozent, nachdem der Unterhaltungskonzern Geschäftszahlen vorgelegt und kräftige Preiserhöhungen für seine Streamingdienste angekündigt hatte. Für Alibaba ging es um 4,6 Prozent nach oben. Der chinesische E-Commerce-Gigant hatte die Markterwartungen übertroffen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,84 +3,8 4,80 41,8 5 Jahre 4,23 +9,0 4,14 23,0 7 Jahre 4,19 +10,7 4,08 21,9 10 Jahre 4,11 +9,3 4,01 22,5 30 Jahre 4,27 +9,4 4,17 29,7

Die Renditen erholten sich im Tagesverlauf massiv. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg auf 4,11 Prozent, nach 3,97 Prozent vor der Bekanntgabe der Verbraucherpreise. Dass der seit Juli vergangenen Jahres anhaltende Abwärtstrend der Inflation gebrochen wurde, belastete die Notierungen - Händler sprachen von aufgekeimten Zinserhöhungsfantasien. Dazu passten Aussagen der Fed-Präsidentin aus San Francisco: es sei voreilig zu behaupten, dass die Fed bereits genügend bei den Zinsen getan habe.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,0985 +0,0% 1,0984 1,1014 +2,6% EUR/JPY 158,94 +0,0% 158,94 159,07 +13,2% EUR/CHF 0,9629 -0,0% 0,9630 0,9626 -2,7% EUR/GBP 0,8663 -0,0% 0,8664 0,8654 -2,1% USD/JPY 144,69 -0,0% 144,70 144,44 +10,3% GBP/USD 1,2681 +0,0% 1,2678 1,2727 +4,8% USD/CNH 7,2393 -0,0% 7,2414 7,2341 +4,5% Bitcoin BTC/USD 29.364,92 -0,3% 29.438,65 29.423,21 +76,9%

