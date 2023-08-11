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PR Newswire
11.08.2023 | 08:06
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 11

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.1854 USDIE00BLRPQH3110 August 2023

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF

(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.9822 USDIE00BLRPQJ5410 August 2023

RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCE ETF

(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCE ETF2.4844 USDIE00BJXRZ27310 August 2023

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF5.8223 USDIE00BJXRZJ4010 August 2023

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF3.3589 USDIE00BLRPRQ9610 August 2023

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.7509 USDIE00BLRPRR0410 August 2023

RIZE EM INT & ECOM ETF

(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.1668 USDIE000HJV1VH310 August 2023

RIZE PET CARE UCITS ETF

(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.0329 USDIE000QRNAC6610 August 2023

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF5.3538 USDIE000RMSPY3910 August 2023

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© 2023 PR Newswire
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