The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.08.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.08.2023ISIN NameDE000DK010C9 DEKA MTN IS.S.7764DE000DK0T2E4 DEKA MTN IS.S.7738DE000DK0T186 DEKA IHS MTN S 7732LT0000650046 LITAUEN 18-23DE000DK0T111 DEKA FESTZINS ANL 20/30DE000DK0T1V0 DEKA MTN IS.S.7719DE000DK0T1E6 DEKA MTN IS.S.7704DE000DK0T1U2 DEKA MTN IS.S.7718CH0502393348 PFB.SCHW.HYP 19/23XS0963375158 ING BK NV 13/23 MTNDE000DK97VR4 DEKABANK DGZ IHS.6745US06406FAD50 BK OF NY MELLON 2023US913017DB25 RTX CORP. 18/23DE000DG4UBL3 DZ BANK IS.A786US002920AC09 SANTANDER UK 2029DE000DK0JS98 DEKA FESTZINS ANL 19/26AU3CB0212322 A.N.Z. BKG GRP 13/23 MTN