DJ Bechtle übertrifft Gewinnprognose und bekräftigt Jahresausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--Bechtle ist im zweiten Quartal leicht gewachsen und hat dabei mit dem Gewinn die Analystenprognosen übertroffen. Den Jahresausblick bekräftigte das IT-Systemhaus, wenn auch mit einem vorsichtigen Tonfall.

Der Umsatz stieg im Quartal um 6,5 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro und lag damit knapp unter den Analystenerwartungen. Das Vorsteuerergebnis wuchs aber um 5,9 Prozent auf 93,8 Millionen Euro bei einer unveränderten Marge von 6,2 Prozent. Analysten hatten Bechtle nur einen Vorsteuergewinn von 90 Millionen Euro zugetraut. Nach Steuern verdiente das Unternehmen 66 (Vorjahr 64) Millionen Euro, je Aktie übertraf das Ergebnis mit 53 Cent die Analystenprognosen um 2 Cent und den Vorjahreswert um 3 Cent. Die positive Entwicklung auf Konzernebene war getragen vom Segment IT-Systemhaus & Managed Services. Im IT-E-Commerce spürte Bechtle hingegen den Sättigungsgrad bei vielen Kunden, die in den letzten Jahren stark in klassische IT-Infrastruktur wie PCs investiert haben.

Bechtle geht davon aus, dass sich die Nachfrage im zweiten Halbjahr beleben wird. Daher bekräftigt das Unternehmen seine im März veröffentlichte Prognose. Den Umsatz und das Ergebnis möchte Bechtle im Gesamtjahr deutlich steigern und die Marge in etwa auf Vorjahresniveau halten. "Natürlich sehen auch wir bei Bechtle die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die damit einhergehenden Unsicherheiten. Gleichzeitig ist aber die Notwendigkeit der digitalen Transformation von IT-Architekturen unverändert gegeben, was für viele unserer Kunden die Bedeutung von IT-Investitionen unterstreicht. Daher gibt es für uns keine Veranlassung, trotz der derzeit angespannten Stimmungslage, an unserem optimistischen Blick auf das zweite Halbjahr und das Gesamtjahr 2023 etwas zu ändern", sagte Bechtle-Chef Thomas Olemotz.

August 11, 2023 01:44 ET (05:44 GMT)

