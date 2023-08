Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben vor dem Wochenende vorsichtig. Rund 30 Minuten vor Handelsbeginn am Freitag signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex DAX ein Minus von 0,3 Prozent auf 15.950 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ähnlich schwach erwartet. Schon am Vortag war der DAX nach etwas moderaten US-Inflationsdaten als gedacht zunächst zwar bis auf 16.060 Punkten gestiegen, dann aber abgedreht. Die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten blieb damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...