WIESBADEN (dpa-AFX) - Nach einem Hoch im Mai haben die Hotels in Deutschland im Juni wieder etwas weniger Übernachtungen registriert als im Vergleichsmonat aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. 49,5 Millionen Übernachtungen bedeuteten aber eine Steigerung um 1,1 Prozent im Vergleich zum Juni 2022, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Dafür hatte vor allem die Rückkehr der Gäste aus dem Ausland gesorgt, die 7,5 Millionen Übernachtungen buchten und damit 15,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Übernachtungen inländischer Gäste sank hingegen in der Jahresfrist um 1,1 Prozent. Erfasst wurden Hotels und andere Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten./ceb/DP/zb