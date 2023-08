ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Sartorius Stedim Biotech von 250 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das höhere Kursziel spiegele die jüngsten Markttrends wider, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe er nun größeres Vertrauen in eine Erholung der Biotechnologiesparte von Sartorius im kommenden Jahr. Stedims 2025er-Ziele erschienen eher erreichbar, aber eine Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Polyplus-Kauf ist für den Analysten noch nicht vom Tisch./tav/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2023 / 04:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0013154002

