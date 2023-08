London/Minsk - Nach Einschätzung des britischen Militärgeheimdienstes begleiten Mitglieder der Wagner-Gruppe womöglich eine Militärübung in Weißrussland. Diese übernähmen dabei eine Ausbildungsfunktion, heißt es am Freitag im täglichen Lagebericht aus London.



Die Übung der 6. mechanisierten Brigade der Separatistengarde (6. SGMB) war am 7. August angekündigt worden und soll im Gebiet von Grodno im Nordwesten von Weißrussland, nahe der polnischen und litauischen Grenze, durchgeführt werden. Nach Angaben des weißrussischen Verteidigungsministeriums sollen bei der Übung die vom russischen Militär in der Ukraine gewonnenen Erkenntnisse berücksichtigt werden. Diese speziellen Übungen sind laut London höchstwahrscheinlich Teil des routinemäßigen Ausbildungszyklus des weißrussischen Militärs. Die Heimatgarnison der 6. SGMB befinde sich in Grodno, und es sei unwahrscheinlich, dass die Formation derzeit mit den Mitteln ausgestattet sei, die sie für ihre Kampfbereitschaft benötigen würde.



Russland sei jedoch mit ziemlicher Sicherheit sehr daran interessiert, die weißrussischen Streitkräfte als Bollwerk gegen die Nato zu fördern, so die Briten.

