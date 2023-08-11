CITIGROUP SENKT EFG INTERNATIONAL AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 11,20 CHFCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 280(250)EUR, 'NEUTRAL'JEFFERIES SENKT AUTOSTORE AUF 'HOLD' - ZIEL 25 NOKRBC SENKT CVS GROUP AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 2200 (2300) PENCEWDH/DZ BANK HEBT ALIBABA AUF 'KAUFEN' (HALTEN) - FAIRER WERT 120 (92) USD BERENBERG HEBT HENKEL AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 69 (58) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR GFT TECHNOLOGIES AUF 36 (40) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 380 (325) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RTL AUF 35,50 (36,70) EUR - 'SELL'HSBC SENKT GLOBAL FASHION GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 0,45 (1,90) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 73 (70) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 87 (88) EUR - 'UNDERWEIGHT'UBS ...Den vollständigen Artikel lesen ...