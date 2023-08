UBS- beendet den staatlichen Backstop in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar, der zur Besiegelung der Fusion beigetragen hatVestas Wind Systems - Vestas Wind unterschreiben einen Vertrag zur Lieferung von Windturbinen für das Offshore Projekt Baltic Power in Polen mit einer Kapazität von 1.2 Gigawatt.Zürich Insurance- Mit einem Operativen Return on Equity von 22,9% schlägt Zürich Insurance ihre Konkurrenten Allianz und Axa Fabasoft- erzielt einen RekordumsatzBechtle-übertrifft Gewinnprognose und bekräftigt Jahresausblick Deutsche Pfandbriefbank- will 150 Stellen abbauen Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG ...

