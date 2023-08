DJ EUREX/DAX-Future pendelt um 16.000er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future pendelt am Freitag im Verlauf um die 16.000er-Marke. In einem eher impulsarmen Handel kann er sich bisher nicht auf einen Trend festlegen. Der September-Kontrakt steigt um 10 auf 16.011 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.033 und das -tief bei 15.975 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.683 Kontrakte. Die Handelsspanne des Vortages von 15.933 bis 16.123 Zählern liefert die Marken für den Tagesverlauf am Freitag. Der Ausbruch über den Widerstand bei 16.070 bis 16.100 Punkten war am Vortag nicht nachhaltig, ein erneuter Test der Marke zeichnet sich am Morgen nicht ab.

