Vancouver, British Columbia - 10. August 2023 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) freut sich, die Einreichung seiner Betriebs- und Finanzergebnisse für die drei Monate und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 bekannt zu geben. Das Unternehmen wird am Freitag, den 11. August um 10:00 Uhr EDT einen Webcast für Investoren veranstalten, um diese Ergebnisse und Aktualisierungen zu diskutieren. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.

David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte: "Wir haben unsere Finanzprognose für 2023 beibehalten und sind ermutigt durch das erwartete kurzfristige organische Cashflow-Wachstum unseres Portfolios mit Anlagen wie Cote und Odyssey, die an der Schwelle zur Aufnahme und zum Hochfahren der Produktion stehen. Unser Team hat unsere Wachstumsstrategie weiterhin diszipliniert umgesetzt und vor kurzem die Vereinbarung über den Erwerb der Cozamin-Lizenzgebühr bekannt gegeben, während gleichzeitig die vierteljährlichen Cash-Betriebskosten im Jahresvergleich um 30 % gesenkt werden konnten. Wir erwarten ein starkes zweites Halbjahr 2023 mit einer erhöhten Produktion von Canadian Malartic, ersten Einnahmen von Cozamin und Cote, das kurz vor dem Abschluss der Bauarbeiten steht."

Zu den Höhepunkten in den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2023 gehören:

- Der bereinigte Nettoverlust pro Aktie* für das zweite Quartal 2023 blieb gegenüber dem Vergleichszeitraum unverändert bei 0,02 $ pro Aktie, da die geringeren Gesamteinnahmen und Erlöse aus Grundstücksverträgen im zweiten Quartal 2023 teilweise durch einen Rückgang der Betriebskosten um über 30 % ausgeglichen wurden.

- Die Gesamteinnahmen und Erlöse aus Grundstücksverträgen* waren im zweiten Quartal niedriger als erwartet, was in erster Linie auf die Wiederaufnahme der Produktion in der Grube Barnat bei Canadian Malartic zurückzuführen ist. Die Jahresprognose für die Gesamteinnahmen und Erlöse aus Grundstücksverträgen* in Höhe von 5,5 bis 6,5 Millionen $ wird beibehalten, da erwartet wird, dass die fehlenden Einnahmen aus Canadian Malartic in der zweiten Jahreshälfte im Wesentlichen wieder aufgeholt werden.

- Am 31. Juli 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb einer 1 %igen Lizenzgebühr für Teile der Kupfer-Silber-Mine Cozamin in Mexiko, die von Capstone Copper Corp. betrieben wird, abgeschlossen hat. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

- Das Unternehmen generierte zwei neue Lizenzgebühren durch das Lizenzgebührenmodell und hat nun 37 Lizenzgebühren seit 2021 durch das Lizenzgebührenmodell generiert.

*Der bereinigte Nettoverlust pro Aktie, die Gesamteinnahmen und die Erlöse aus Grundstücksverträgen sowie die Cash-Betriebskosten sind Nicht-IFRS-Kennzahlen und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für eine Analyse der Unternehmensergebnisse nach IFRS betrachtet werden. Siehe "Non-IFRS-Kennzahlen" unten für weitere Informationen.

Die folgende Tabelle enthält ausgewählte Finanzinformationen für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023:

Drei Monate per 30. Juni Sechs Monate per 30. Juni 2023 2022 2023 2022 (in Tausend Dollar, außer Beträge je Aktie) ($) ($) ($) ($) Einnahmen 468 1,907 1,235 2,545 Nettoverlust (2,496) (3,438) (5,579) (5,826) Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert (0.02) (0.03) (0.04) (0.05) Erklärte Dividende pro Aktie 0.01 0.01 0.02 0.01 Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (1,337) (4,205) (3,398) (11,821) Non-IFRS und andere Kennzahlen Gesamteinnahmen und Erlöse aus Grundstücksverträgen* 557 2,024 2,527 3,783 Betriebsausgaben* in bar (1,822) (2,618) (4,345) (6,383) Bereinigter Nettoverlust* (2,487) (2,036) (3,805) (4,184) Bereinigter Nettoverlust je Aktie, unverwässert und verwässert* (0.02) (0.02) (0.03) (0.03) Goldäquivalentunzen insgesamt ("GEOs")* 237 1,031 639 1,376

* Siehe Non-IFRS-Kennzahlen unten.

Weitere detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem ungeprüften, verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens und dem Bericht der Geschäftsführung für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023, die auf dem Unternehmensprofil unter www.sedar.com und www.sec.gov abrufbar sind.

Ausblick

Das Management ist derzeit der Ansicht, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, um seine zuvor bekannt gegebene Prognose von $ 5,5 Millionen und $ 6,5 Millionen an Gesamteinnahmen und Erträgen aus Grundstücksverträgen im Jahr 2023 zu erreichen, basierend auf den bisher von den Betreibern der Grundstücke, die den Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, veröffentlichten Produktionsprognosen, einem prognostizierten Goldpreis von $ 1.700 bis $ 2.000 pro Unze und den erwarteten Zahlungen aus Grundstücksverträgen. Das Unternehmen geht davon aus, dass im Jahr 2023 wiederkehrende Betriebskosten in Höhe von 7,0 bis 8,0 Millionen $ anfallen werden (prognostizierte Betriebskosten, ausgenommen transaktionsbezogene und andere einmalige Kosten), was ebenfalls unverändert bleibt. Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass es im Jahr 2024 einen positiven Nettobetriebs-Cashflow generieren wird (prognostizierter Betriebs-Cashflow vor der Veränderung des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals, bereinigt um die Erlöse aus Grundstücksverträgen, die den Mineralgrundstücken gutgeschrieben werden), wenn die Produktion ausgewählter wichtiger Wachstumsprojekte, einschließlich der langlebigen Eckpfeiler-Minen bei Côté und Odyssey, anlaufen wird.

Der vorstehende Ausblick stellt "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar und soll über die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 des Unternehmens informieren. Obwohl sie zum Zeitpunkt dieses Dokuments als vernünftig angesehen werden, können sich diese Prognosen und die ihnen zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier dargelegten Erwartungen des Unternehmens abweichen.

Bei der Erstellung des obigen Ausblicks ging das Management unter anderem davon aus, dass die Betreiber der Projekte, die den Lizenzgebühren des Unternehmens zugrunde liegen, die erwarteten Produktionsmeilensteine und Prognosen für den entsprechenden Zeitraum erfüllen werden und dass die Betreiber von Landverträgen sich dafür entscheiden werden, alle erwarteten Zahlungen über den Zeitraum zu leisten. Siehe "Zukunftsgerichtete Aussagen".

Aktualisierung des Portfolios

- Odyssey-Projekt (3,0 % NSR für den nördlichen Teil des Projekts): Am 20. Juni 2023 meldete Agnico Eagle Mines Limited ("Agnico Eagle") ein Update zum Canadian Malartic Complex, einschließlich der Details einer aktualisierten internen Studie. Die aktualisierte interne Studie beschrieb ein verbessertes Produktionsprofil und Möglichkeiten zur Produktionssteigerung in den Jahren 2025 bis 2028. Die jüngsten positiven Bohrergebnisse in den internen Zonen von Odyssey deuten auf das Potenzial für weitere Produktionssteigerungen im Übergangszeitraum 2023 bis 2028 hin.

- Côté-Goldprojekt (0,75 % NSR-Lizenzgebühr für den südlichen Teil des Projekts): Am 11. Mai 2023 gab IAMGOLD Corporation ("IAMGOLD") bekannt, dass das Goldprojekt Côté zum 31. März 2022 zu etwa 80 % fertiggestellt sein wird. Darüber hinaus meldete IAMGOLD am 16. Mai 2023 eine 400-Millionen-Dollar-Kreditfinanzierung mit Oaktree Capital Management und teilte mit, dass der Bau des groß angelegten, langlebigen Goldprojekts Côté im Zeit- und Kostenplan liegt und die Produktion Anfang 2024 aufgenommen werden soll.

- Projekt Ren (1,5 % NSR-Lizenzgebühr und 3,5 % NPI): Am 3. Mai 2023 meldete Barrick Gold Corporation ("Barrick") die Ergebnisse des ersten Quartals und erwähnte bedeutende finanzielle Investitionen in Ausrüstung und Erschließung, darunter Portale bei Ren, die die Produktivität und die Erschließung der Mineralisierung steigern werden, sowie eine neue Pastenanlage bei Goldstrike. Am 8. August 2023 meldete Barrick die Ergebnisse des zweiten Quartals und teilte mit, dass die Exploration bei Carlin auf bedeutenden Brachflächen fortgeschritten sei. Barrick wies ferner darauf hin, dass die Bohrungen weiterhin potenzielle Entdeckungen in der gesamten Explorationspipeline des Nevada-Komplexes bestätigen.

- Fenelon-Goldprojekt (2,0 % NSR-Lizenzgebühr für den Großteil des Projekts): Am 26. Juni 2023 legte Wallbridge Mining Company Limited ("Wallbridge") eine positive vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA") für das Goldprojekt Fenelon vor. Die PEA beschrieb eine Lebensdauer der Mine von 12,3 Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Goldproduktion von 212.000 Unzen. Weitere Informationen zur PEA entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung von Wallbridge vom 26. Juni 2023.

- Granite Creek Minenprojekt (10,0% NPI): Am 11. Juli 2023 meldete i-80 Gold Corp ("i-80") ein umfassendes Update zu seinen Betrieben, einschließlich der Erschließungs- und Explorationsaktivitäten bei Granite Creek. I-80 teilte mit, dass sich der Schwerpunkt auf die Zone Ogee bei Granite Creek verlagert hat, die eine positive Gehaltsanpassung, höhere Abbauraten und eine steigende Produktion aufweist. I-80 beschleunigt auch die Entwicklung der Infrastruktur, um Zugang zur hochgradigen Zone South Pacific zu erhalten, während Granite Creek auf dem Weg zur vollen kommerziellen Produktion ist.

- Gold-Kupfer-Projekt Whistler (1,0 % NSR): Am 30. Mai 2023 meldete U.S. GoldMining Inc. ("US GoldMining"), dass US GoldMining nach dem erfolgreichen Abschluss seines Börsengangs im April 2023, der einen Bruttoerlös von 20 Millionen US$ einbrachte, sein Explorationsprogramm und Budget für das Jahr 2023 für das Gold-Kupfer-Projekt Whistler genehmigt hat. Des Weiteren gab das Unternehmen bekannt, dass Phase 1 des ersten Explorationsprogramms begonnen hat. Die Feldcrews führen Sanierungsarbeiten im bestehenden Camp durch, die den Beginn von Kernbohrungen, Minentechnik und Umweltstudien im Laufe der Sommersaison 2023 ermöglichen werden.

Aktualisierung des Lizenzgebührenmodells

Das Royalty-Generator-Modell des Unternehmens hatte ein produktives Quartal mit zwei neuen Royalties im Quartal. Seit der Übernahme von Ely Gold Royalties im Jahr 2021 hat das Unternehmen mit diesem Modell nun 37 Lizenzgebühren erzielt. Einzelheiten zu den neuen Lizenzgebühren, die in diesem Quartal erzielt wurden, sind nachstehend aufgeführt:

- Das Grundstück Quarter Horse wurde an First Majestic verkauft, wobei Gold Royalty eine NSR-Lizenzgebühr von 0,75 % für das Grundstück behielt.

- Das Grundstück Goldfield West wurde an Centerra Gold Inc. verkauft, wobei Gold Royalty eine NSR-Lizenzgebühr von 2,0 % für das Grundstück behielt.

Das Unternehmen hat derzeit 31 Grundstücke für Landverträge und 7 Grundstücke unter Pacht und erwartet, dass es im Jahr 2023 Erlöse in Höhe von 3,2 Mio. $ aus Landverträgen erzielen wird, vorausgesetzt, alle Landoptionsverträge werden ausgeübt. Das Modell ist nach wie vor ein kostengünstiger Teil des Geschäfts, da in der ersten Hälfte des Jahres 2023 nur $81.000 für die Instandhaltung von Mineralbeteiligungen ausgegeben werden.

Webcast für Investoren

Am Freitag, dem 11. August 2023, wird ab 10:00 Uhr ET (7:00 Uhr PT) ein Webcast für Investoren abgehalten, um diese Ergebnisse zu diskutieren. Das Management wird interessierten Stakeholdern ein Update zu den Quartalsergebnissen des Unternehmens geben, einschließlich der wichtigsten Katalysatoren, die vor kurzem für die Vermögenswerte, die den Lizenzgebühren des Unternehmens zugrunde liegen, bekannt gegeben wurden. Im Anschluss an die Präsentation findet eine Frage- und Antwortrunde statt, in der die Teilnehmer Fragen an das Management stellen können.

Um sich für den Webcast für Investoren zu registrieren, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: https://www.bigmarker.com/vid-conferences/GoldRoyaltyCorp-TownHallForum-Q2Results

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im Anschluss an die Präsentation auf der Website von Gold Royalty verfügbar sein.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Ziel des Unternehmens ist es, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erwirtschaften. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.

Gold Royalty Corp. Kontakt

Peter Behncke

Manager, Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Person

Alastair Still, P.Geo., Director of Technical Services des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person" gemäß der Definition des kanadischen National Instrument 43-101 (NI 43-101") und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Hinweis für Investoren

Weitere Informationen zu den Projekt-Updates bezüglich der Grundstücke, an denen das Unternehmen beteiligt ist, finden Sie in den Veröffentlichungen der Betreiber dieser Grundstücke, einschließlich der hierin erwähnten Pressemitteilungen und Berichte. Die Angaben zu Grundstücken, an denen Gold Royalty Lizenzgebühren oder andere Beteiligungen hält, beruhen auf Informationen, die von den Eigentümern oder Betreibern dieser Grundstücke öffentlich bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu den Grundstücken, die seinen Beteiligungen zugrunde liegen, und ist weitgehend von den Angaben der Betreiber seiner Beteiligungen und anderen öffentlich verfügbaren Informationen abhängig. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzte oder gar keine Möglichkeiten, diese Informationen zu überprüfen. Obwohl das Unternehmen keine Kenntnis davon hat, dass diese Informationen nicht zutreffend sind, kann es nicht garantieren, dass diese Informationen von Dritten vollständig oder richtig sind.

Sofern nicht anders angegeben, wurden die technischen und wissenschaftlichen Offenlegungen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, einschließlich aller Verweise auf Mineralressourcen oder Mineralreserven, von den Projektbetreibern gemäß NI 43-101 erstellt, der sich erheblich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) unterscheidet, die für inländische Emittenten gelten. Dementsprechend sind die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungsvorschriften der SEC unterliegen.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar. Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen über: geschätzte zukünftige Gesamteinnahmen und Erlöse aus Landvereinbarungen sowie erwartete zukünftige Cashflows; den vorgeschlagenen Erwerb einer Lizenzgebühr für Teile der Mine Cozamin; Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der Projekte, die den Lizenzgebührenbeteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, einschließlich der Schätzungen der Betreiber hinsichtlich ihres Zeitplans und ihrer Fähigkeit, die Produktion zu erreichen; sowie Erwartungen hinsichtlich des Wachstums des Unternehmens und Aussagen hinsichtlich der Pläne und Strategien des Unternehmens . Solche Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "antizipieren" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich der Annahmen des Managements hinsichtlich der Genauigkeit der Offenlegung der Betreiber der Projekte, die den Projekten des Unternehmens zugrunde liegen, ihrer Fähigkeit, die offengelegten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise, der Fähigkeit der Parteien der Cozamin-Transaktion, die Bedingungen für den Abschluss dieser Transaktion zu erfüllen, und der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Übernahmen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich unter anderem jeglicher Unfähigkeit der Betreiber der Grundstücke, die den Lizenzgebührenbeteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, die vorgeschlagenen Pläne für diese Grundstücke auszuführen oder die geplanten Erschließungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs solcher Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit Exploration, Erschließung, Genehmigung, Infrastruktur, Betrieb oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, die Unfähigkeit, die Bedingungen für den Abschluss der geplanten Cozamin-Transaktion zu erfüllen, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne zu verwirklichen, und andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 30. September 2022 zu Ende gegangene Jahr und in seinen anderen öffentlich hinterlegten Dokumenten unter seinen Profilen unter www.sedar.com und www.sec.gov. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Das Unternehmen hat in dieses Dokument bestimmte Leistungskennzahlen aufgenommen, darunter: (i) bereinigter Nettoverlust und bereinigter Nettoverlust pro Aktie; (ii) GEOs; (iii) Gesamteinnahmen und Erlöse aus Grundstücksverträgen; und (iv) Cash-Betriebskosten, die jeweils keine IFRS-Kennzahlen sind. Die Darstellung solcher Non-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Non-IFRS-Kennzahlen haben keine standardisierte, von den IFRS vorgeschriebene Bedeutung, und andere Unternehmen können diese Kennzahlen anders berechnen.

- Bereinigter Nettoverlust und bereinigter Nettoverlust je Aktie

Der bereinigte Nettoverlust wird berechnet, indem die Erlöse aus Grundstücksverträgen, die den Mineralgrundstücken gutgeschrieben werden, hinzugerechnet und die folgenden Posten vom Nettogewinn abgezogen werden: Transaktionsbezogene und einmalige allgemeine Verwaltungskosten[1] , Anteil am (Gewinn)/Verlust und Verwässerungsgewinn bei assoziierten Unternehmen, Wertminderung, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Verbindlichkeiten und kurzfristigen Investitionen, Gewinn aus der Veräußerung kurzfristiger Investitionen, Gewinn aus der Änderung von Darlehen, Wechselkursgewinn/(-verlust), sonstige Erträge/(Aufwendungen) und Erlöse aus Grundstücksverträgen, die für Mineralgrundstücke gutgeschrieben werden. Der bereinigte Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert, wurde durch Division des bereinigten Nettoverlustes durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der Stammaktien für den entsprechenden Zeitraum ermittelt. Das Unternehmen hat diese Informationen aufgenommen, da die Geschäftsführung der Ansicht ist, dass es sich dabei um nützliche Leistungskennzahlen handelt, da sie Posten bereinigen, die nicht immer die zugrundeliegende Betriebsleistung unseres Unternehmens widerspiegeln und/oder nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Betriebsergebnisse sind. Die nachstehende Tabelle enthält eine Überleitung des Nettoverlustes zum bereinigten Nettoverlust und zum bereinigten Nettoverlust je Aktie, unverwässert und verwässert, für die angegebenen Zeiträume:

Für die drei Monate bis zum 30. Juni Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 2022 2023 2022 (in Tausend Dollar, außer Beträge je Aktie) ($) ($) ($) ($) Nettoverlust (2,496) (3,438) (5,579) (5,826) Erlöse aus Grundstücksverträgen werden auf Mineralgrundstücke angerechnet 89 117 1,292 1,238 Transaktionsbezogene und nicht wiederkehrende Verwaltungskosten 176 575 635 1,535 Anteil am (Gewinn)/Verlust eines assoziierten Unternehmens (350) 47 (222) 155 Verwässerungserträge in assoziierten Unternehmen (12) (20) (12) (100) Wertminderung von Lizenzgebühren - - - 3,821 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Verbindlichkeiten (9) (2,836) (239) (4,634) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von kurzfristigen Kapitalanlagen 135 3,627 77 (248) Verlust aus Darlehensänderung - - 249 - Fremdwährungs(gewinn)/-verlust 59 3 107 (10) Sonstige Einnahmen (79) (111) (113) (115) Bereinigter Nettoverlust (2,487) (2,036) (3,805) (4,184) Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien 144,560,621 134,372,502 144,425,846 134,196,906 Bereinigter Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert (0.02) (0.02) (0.03) (0.03)

- GEOs

Die gesamten GEOs werden ermittelt, indem die Einnahmen durch die folgenden durchschnittlichen Goldpreise geteilt werden:

Einheiten Durchschnittlicher Goldpreis Drei Monate bis 30. Juni 2022 (US$/oz) 1,850 Drei Monate bis 30. Juni 2023 (US$/oz) 1,978 Sechs Monate bis 30. Juni 2022 (US$/oz) 1,850 Sechs Monate bis 30. Juni 2023 (US$/oz) 1,933

- Gesamteinnahmen und Erlöse aus Grundstücksverträgen Überleitung

Die Gesamteinnahmen und die Erlöse aus Landverträgen werden ermittelt, indem die Erlöse aus Landverträgen, die den Mineralgrundstücken gutgeschrieben werden, zu den Gesamteinnahmen addiert werden. Das Unternehmen hat diese Informationen aufgenommen, da die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen verwenden, um die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu anderen Gold-Lizenzgebührenunternehmen in der Edelmetallbergbaubranche zu bewerten. Nachstehend finden Sie einen Abgleich der Gesamteinnahmen und der Erlöse aus Grundstücksverträgen mit den Gesamteinnahmen für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 bzw. 2022:

Für die drei Monate bis zum 30. Juni Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 2022 2023 2022 (in Tausenden von Dollar) ($) ($) ($) ($) Lizenzgebühren 399 1,727 633 1,986 Vorgezogene Mindestlizenzgebühr 25 25 356 313 Erlöse aus der Grundstücksvereinbarung 133 272 1,538 1,484 Gesamteinnahmen und Erlöse aus Grundstücksverträgen 557 2,024 2,527 3,783 Erlöse aus Grundstücksverträgen werden auf Mineralgrundstücke angerechnet (89) (117) (1,292) (1,238) Einnahmen 468 1,907 1,235 2,545

- Cash Betriebskosten

Die Cash-Betriebskosten werden unter Ausschluss der Auswirkungen von nicht zahlungswirksamen Ausgaben, Einnahmen, sonstigen Erträgen und Steuererstattungen ermittelt. Das Unternehmen hat diese Informationen aufgenommen, da die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen verwenden, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Gold-Lizenzgebührenunternehmen in der Edelmetallbergbauindustrie zu bewerten. Die nachstehende Tabelle zeigt eine Überleitung des Nettoverlustes zu den Cash Operating Expenses.

Für die drei Monate bis zum 30. Juni Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 2022 2023 2022 (in Tausenden von Dollar) ($) ($) ($) ($) Nettoverlust (2,496) (3,438) (5,579) (5,826) Nicht zahlungswirksame Aufwendungen, Erträge, sonstige Einnahmen und Steuererstattungen: Einnahmen (468) (1,907) (1,235) (2,545) Sonstige Einnahmen (79) (111) (113) (115) Erschöpfung 204 1,037 321 1,525 Abschreibung 16 21 37 36 Aktienbasierte Vergütung 828 705 1,708 1,851 Anteil am (Gewinn)/Verlust eines assoziierten Unternehmens (350) 47 (222) 155 Verwässerungserträge in assoziierten Unternehmen (12) (20) (12) (100) Wertminderung von Lizenzgebühren - - - 3,821 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Verbindlichkeiten (9) (2,836) (239) (4,634) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von kurzfristigen Kapitalanlagen 135 3,627 77 (248) Verlust aus Darlehensänderung - - 249 - Fremdwährungs(gewinn)/-verlust 59 3 107 (10) Zinsaufwand 328 269 622 374 Steuererstattung/(-aufwand) 22 (15) (66) (667) Cash Betriebskosten (1,822) (2,618) (4,345) (6,383)

#_ednref1 Transaktionsbezogene und einmalige allgemeine Verwaltungskosten sind eine ergänzende Finanzkennzahl, die sich aus betrieblichen Aufwendungen zusammensetzt, die voraussichtlich nicht laufend anfallen werden. In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2023 betrafen die transaktionsbezogenen und einmaligen Verwaltungskosten in erster Linie Honorare im Zusammenhang mit der Umstellung des Geschäftsjahres der Gesellschaft, der steuerlichen Umstrukturierung nach Abschluss von Unternehmenstransaktionen, der Einrichtung eines Dividendenreinvestitions- und Finanzierungsprogramms sowie ausgewählten Unternehmensentwicklungsaktivitäten und in den gleichen Zeiträumen des Jahres 2022 in erster Linie Beratungsgebühren und Honorare im Zusammenhang mit Unternehmenstransaktionen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71617Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71617&tr=1



