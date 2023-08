DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Freitag im Verlauf etwas leichter. Der September-Kontrakt verliert 12 Ticks auf 131,9 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,03 Prozent und das -tief bei 131,76 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.517 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 7 Ticks auf 115,56 Prozent.

Charttechnisch befindet sich der Bund-Future nach wie vor in einem übergeordneten Abwärtstrend, was nach Aussage der Marktstrategen der DZ Bank durch die technischen Indikatoren untermauert wird. Die Umsätze des Kontrakts waren in den vergangenen Tagen aber unterdurchschnittlich ausgefallen, was das Risiko von schnellen Bewegungen in die eine oder andere Richtung berge. Um dem Abwärtstrend weitere Dynamik zu verleihen, müssten die Unterstützungen im Dunstkreis der 133-Punkte-Marke nachhaltig gebrochen werden.

August 11, 2023 02:42 ET (06:42 GMT)

