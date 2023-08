Der deutsche Leitindex konnte sich gestern um 0,9% auf 15.997 Punkte verbessern. Rückblick: Für den DAX ging es am gestrigen Donnerstag weiter aufwärts. Dabei konnten die Blue Chips schon zum Start in den Handelstag bei 15.921 mit einem 68 Zähler breiten Aufwärts-Gap punkten (Vortagsschluss bei 15.853), das mit dem Tagestief bei 15.880 am frühen Nachmittag ...

