Unterföhring (ots) -- Ausbau von Sky Q als führende Aggregationsplattform für besten Live-Sport und großartige Entertainment-Inhalte- Dyn, die neueste Streaming-App für Live-Sport, ab heute auf der Sky Q Plattform verfügbar- Sky Kunden erhalten einen exklusiven Vorteilspreis: Bei einer Buchung von zwölf Monaten für 9,50 Euro statt 12,50 Euro monatlich verfügbar oder als dreimonatiges Schnupper-Abo für einmalig 14,50 Euro statt für 14,50 Euro pro Monat- Vorteilspreis über Gutscheincode spielend leicht abholen, auf der Dyn Website einlösen und exklusive Inhalte genießenUnterföhring, 11. August 2023 - Sky Kunden dürfen sich freuen: Sky Q bekommt Zuwachs. Die Streaming-App Dyn stößt heute mit weiteren Sport-Highlights zum herausragenden Content-Portfolio hinzu. Zum App-Start bieten Sky und Dyn den Sky Kunden besonders attraktive und exklusive Angebote. Für eine Laufzeit von zwölf Monaten erhalten die Sky Q Kunden Dyn zum Preis von monatlich 9,50 Euro statt 12,50 Euro. Alternativ gibt es für die Kunden auch ein besonderes dreimonatiges Schnupper-Abo für einmalig 14,50 Euro statt für 14,50 Euro pro Monat. Die speziellen Angebote sind jeweils zeitlich befristet.Sky Kunden können spielend leicht ihren persönlichen Gutscheincode auf der Sky Website (http://sky.de/dyn) abholen, diesen für ihr vergünstigtes Dyn Abo bis zum 31. Oktober 2023 auf der Dyn Website (http://dyn.sport/aktion/sky) einlösen und im Handumdrehen die exklusiven Sport-Highlights erleben.Sportfans können dank der Integration von Dyn auf der Sky Q Plattform noch mehr Live-Sport-Inhalte genießen: Seien es Spiele der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga, der easyCredit Basketball Bundesliga, der Volleyball Bundesliga, der Tischtennis Bundesliga und internationale Wettbewerbe."Durch die Partnerschaft mit Dyn baut Sky seine Position als führende Aggregationsplattform konsequent aus", so Wolfram Wildhagen, Senior Vice President Sky TV. "Dyn fügt sich perfekt in unser Angebot ein. Mit unseren Partnerschaften wie zum Beispiel Netflix, DAZN, Prime Video, Paramount+ oder jetzt Dyn bieten wir unseren Kunden tolle Angebote und ein hervorragendes TV-Erlebnis. Durch das Wachstum des App-Portfolios mit neuen Kooperationspartnern erweitern wir unser Angebot mit der besten Kombination aus Sport und Entertainment."Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.