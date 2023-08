Novo Nordisk -0.48% gerihouse (FUTURE4Y): Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915) wird eine Zwischendividende für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 6 Kronen (ca. 0,80 Euro) ausschütten. Im Vergleich zum Vorjahr (4,25 Kronen) wird die Zwischendividende damit um rund 41 Prozent erhöht. Die Zahlung der Zwischendividende erfolgt am 22. August 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 18. August 2023. Novo Nordisk zahlt seine Dividende halbjährlich. Im Geschäftsjahr 2022 wurden insgesamt 12,40 Kronen (ca. 1,66 Euro) bezahlt. Im Vorjahr lag die Dividende bei 10,40 Kronen. Es war die 25. Dividendensteigerung in Folge ....

Den vollständigen Artikel lesen ...