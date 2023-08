Mit einem Minus von sieben Prozent fanden sich die Papiere von SMA Solar nach Veröffentlichung des Halbjahresberichtes gestern am Ende des TecDAX ein. Zeitweise waren die Verluste sogar doppelt so hoch: Hält der am Nachmittag eingeleitete Rebound an oder droht neues Ungemach?Hinter den Anlegern von SMA Solar liegt nach dem Handelstag gestern nicht nur eine emotionale Achterbahnfahrt, auch die Kursentwicklung hatte es in sich. Nachdem die Aktie nach Veröffentlichung des Halbjahresberichtes und damit ...

