Emissionsarme Energietechnologien stehen auf der Agenda vieler Länder. Die Herstellung und Installation vieler erneuerbaren Energietechnologien brauchen eine Reihe mineralischer und metallischer Rohstoffe. So benötigen beispielsweise die Steuereinheiten bei Windkraftanlagen Komponenten, in denen neben Edelmetallen, Aluminium, Tantal und Zink auch Zinn verbaut ist. Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen profitieren von leistungsfähigen Zinn-Nickel-Schichten. Da sich Zinn in anspruchsvollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...