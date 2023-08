Das in Paris ansässige Biotech-Unternehmen Abivax plant den Sprung an die US-Börse. Man will Stammaktien in den USA in Form von "American Depositary Shares" anbieten, teilt die französische Gesellschaft mit. Bisher werden die Aktien von Abivax vor allem an der Euronext in Paris gehandelt, aber auch auf Tradegate und an diversen anderen deutschen Börsenplätzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...