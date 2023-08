Die energie-intensiven Chemieproduzenten Covestro, Evonik und BASF haben weiterhin mit anhaltend hohen Energiekosten zu kämpfen. Und nun ist der Preis für europäisches Erdgas am Donnerstag erneut gestiegen und hat damit an den Preissprung vom Vortag angeknüpft. Marktbeobachter erklärten den Schub mit Angebotssorgen.Am Morgen wurde der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam zu 42,45 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Das sind drei Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...