Frankfurt (ots) -Das F.A.Z.-Institut erweitert sein Portfolio um ein Testportal / Angebot von unabhängigen Produktempfehlungen ab 11. August 2023 auf www.kaufkompass.netDas F.A.Z.-Institut erweitert sein Portfolio und launcht am 11. August 2023 ein eigenes Testportal. Unter dem Namen Kaufkompass finden Leserinnen und Leser unabhängige und qualitativ hochwertige Produkttests und -empfehlungen. Mit dem Testportal ergänzt das F.A.Z.-Institut seine Aktivitäten um ein Angebot, welches Konsumenten bei der Kaufentscheidung unterstützt und erschließt ein strategisch neues Geschäftsfeld.Der Kaufkompass bietet fundierte Produkttests zu verschiedenen Produktkategorien. Ein Stamm aus 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 40 freiberuflichen Fachexperten verfasst die unabhängigen Testberichte am Standort München.Das Testportal entsteht durch die Übernahme der AllesBeste GmbH, die in die F.A.Z. Kaufkompass GmbH umbenannt wird. Der Gründer und Geschäftsführer von AllesBeste, Thilo Röscheisen, bleibt weiterhin als Geschäftsführer für den Kaufkompass tätig, wie auch seine Münchner Redaktion.Thilo Röscheisen, Geschäftsführer F.A.Z. Kaufkompass GmbH: "Wir freuen uns, unser erfolgreiches Konzept mit dem Management und der Unterstützung der F.A.Z. weiterentwickeln zu können. Die Dachmarke Frankfurter Allgemeine eröffnet nicht nur großes Wachstumspotential für das Testportal, sondern stellt auch die Weichen für eine breitere inhaltliche Ausrichtung und einen größeren Artikelstamm."Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung GmbH.: "Mit Kaufkompass möchten wir eine eigenständige und vertrauenswürdige Testmarke etablieren, die wir als nachhaltiges und zukunftsträchtiges Investment ausbauen und in ein stärkeres Wachstum führen wollen."Pressekontakt:Dr. Christian EilersReferent UnternehmenskommunikationFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon: +49 69 75 91-1713E-Mail: c.eilers@faz.dewww.frankfurterallgemeine.dewww.faz.netOriginal-Content von: F.A.Z.-Institut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66365/5578078