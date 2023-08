Allgemein haben Familienunternehmen in der Gesellschaft einen guten Ruf. Ihnen wird unter anderem nachgesagt, dass diese schnell reagieren, sobald sich wirtschaftliche Rahmenbedingungen verändern. Das deutsche IT-Familienunternehmen Bechtle legte am Freitag ein ordentliches Zahlenwerk vor, hier die Details. Der in Neckarsulm ansässige IT-Dienstleister vermeldete für das zweite Quartal einen Umsatzanstieg um 6,5 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro. Dabei erhöhte sich das Vorsteuerergebnis um knapp sechs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...