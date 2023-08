Gestern legte Ceconomy seinen Bericht für das dritte Quartal 22/23 vor, der eine solide Leistung in der DACH-Region und ein weiterhin dynamisches Geschäft in Osteuropa zeigt. Bereinigt um Währungs-, M&A- und IAS 29-Effekte im Zusammenhang mit der Hyperinflation in der Türkei ergab sich ein Wachstum von 7,4 % in diesem Quartal. Das stationäre Geschäft (bricks-and-mortar, "B&M") setzte seine Erholung fort, während die Online-Verkäufe um 11% zurückgingen. Das Unternehmen hob eine verbesserte operative Leistung im Quartal hervor, die vor allem auf eine stabilisierte Bruttomarge und die positive Geschäftsentwicklung in DACH und Osteuropa zurückzuführen ist. Aufgrund der besseren Visibilität hat Ceconomy schließlich seinen negativen Ausblick zurückgenommen, was die Analysten von AlsterResearch als beruhigend empfanden. Die Experten von AlsterResearch halten an ihrem Kursziel von EUR 2,50 fest und ändern ihr Rating auf HALTEN (zuvor: KAUFEN). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Ceconomy%20AG





