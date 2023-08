München (ots) -- Aufstrebende Hamburger Jungkünstlerin EMY präsentiert neuen Song- Musik mit Ehrlichkeit und persönlicher Tiefe- Die Single "Blaue Flecken" ist ab Freitag, 11. August 2023, erhältlichDie aufstrebende Künstlerin EMY aus Hamburg setzt ihre bemerkenswerte musikalische Reise fort und präsentiert stolz ihre neueste Single "Blaue Flecken". Nach den erfolgreichen Singles "C'est la vie", "Farbenblind" und "2m/1,40" beeindruckt EMY erneut mit ihrer aufrichtigen Authentizität und berührenden Texten.Mit "Blaue Flecken" taucht EMY noch tiefer in ihre eigenen Erfahrungen und Emotionen ein. Der Song ist eine eindringliche Reflexion über die Herausforderungen des Lebens und die Stärke, die notwendig ist, um schwierige Zeiten zu überstehen. EMY enthüllt ihre persönlichen Narben und erzählt von den Bemühungen, sich aus schmerzhaften Situationen zu befreien und wieder aufzustehen.Die Sängerin betont, wie sehr ihr der Song am Herzen liegt: "'Blaue Flecken' bedeutet mir extrem viel. Er legt wirklich mein Herz offen, ich erzähle von tiefsten und auch sehr schmerzhaften Gefühlen." Die Künstlerin hofft, dass der Song Menschen ermutigt, ihre eigenen Kämpfe anzunehmen und stolz auf die Überwindung von Schwierigkeiten zu sein.Das begleitende Musikvideo zu "Blaue Flecken" fängt die emotionale Intensität des Songs ein und spiegelt die persönlichen Erlebnisse von EMY wider. Der Dreh des Videos war für die Künstlerin eine tiefgehende und zugleich befreiende Erfahrung.EMYs Zukunft hält aufregende Pläne bereit, darunter Live-Auftritte an der Seite von Nico Suave, der Beginn ihres Studiums im September und ihre Entschlossenheit, ihr musikalisches Talent weiter zu entwickeln. Ihre Musik wird weiterhin Geschichten erzählen und Menschen inspirieren."Blaue Flecken" erscheint am 11. August 2023 bei EL CARTEL MUSIC, im Vertrieb von Zebralution.Gefördert durch die Initiative Musik gemeinnützige Projektgesellschaft mbH im Rahmen von Neustart Kultur mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.----- Download / Stream-----LINK (https://el-cartel.lnk.to/BlaueFlecken)----------Musikvideo----------LINK (https://youtu.be/dbQU1SsHgiI)Pressekontakt:RTLZWEIPresse089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100910221