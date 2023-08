Knapp 1,9 Milliarden Euro lagen im Juli die Ausgaben über den Einnahmen. Dies lag unter anderem an der hohen Einspeisung von Photovoltaik und Windkraft, die die Börsenstrompreise deutlich senkte.Monat für Monat sinkt in diesem Jahr der Überschuss auf dem EEG-Konto. Betrug das Plus zu Jahresbeginn noch mehr als 15 Milliarden Euro, sind Stand Ende Juli noch knapp 8,35 Milliarden Euro übrig. Allein im Jul nahm der Überschuss um fast 1,9 Milliarden Euro ab. Der wesentliche Grund dafür sind die gesunkenen Börsenstrompreise. Die hohe Einspeisung von Photovoltaik-Anlagen und Windparks sorgte im Juli ...

