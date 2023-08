Gerade erst hatte das chinesische Finanzportal JRJ berichtet, dass das überarbeitete Tesla Model 3 - auch bekannt als Project Highland -anscheinend in der chinesischen Gigafactory in Shanghai in die Testproduktion gegangen ist. Mit Luxeed, ein Gemeinschaftsprojekt von Huawei und Chery steht aber auch direkt Konkurrenz in den Startlöchern.Wie JRJ vor Kurzem berichtet hat, soll die Serienfertigung des Tesla Model 3 Highland im nächsten Monat beginnen. Die Auslieferungen in China sollen wohl im Oktober ...

