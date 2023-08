Frankfurt (ots) -IHG Hotels & Resorts geht eine Kooperation mit dem deutschen Fußballverein RB Leipzig ein. In der Bundesligasaison 2023/24 wird IHG Hotels & Resorts als 'Official Partner' des Topklubs sein internationales Partnerschaft-Portfolio erweitern.Im Rahmen der umfangreichen Partnerschaft wird das IHG-Logo die Trikotärmel von RB Leipzig während den Spielen der UEFA Champions League sowie des DFB-Pokals zieren. Außerdem wird das Logo während der kommenden Bundesligasaison auf den digitalen Werbebanden der Red Bull Arena in Leipzig zu sehen sein.Damit reiht sich RB Leipzig in eine Reihe renommierter internationaler Sportpartnerschaften ein. Neben der Major League Soccer (MLS) unterhält IHG Hotels & Resorts außerdem Kooperationen mit der European Professional Club Rugby (EPCR) und der United States Tennis Association (USTA). Diese Partnerschaften ermöglichen es allen Gästen und IHG One Rewards-Mitgliedern, von individuell zugeschnittenen Angeboten und Vorteilen in ihrem jeweiligen Lieblingssport zu profitieren.Den Auftakt der neuen Partnerschaft wird schon der am 12. August anstehende DFL-Supercups markieren. Wenn RB Leipzig am Samstag in der Allianz Arena auf den FC Bayern München trifft, wird das IHG Hotels & Resorts Logo erstmals auf den Trikotärmeln des amtierenden DFB-Pokalsieger zu sehen sein.In Zukunft haben die Fans von RB Leipzig die Qual der Wahl: Mit 95* IHG-Hotels in Deutschland und 16* weiteren anstehenden Hoteleröffnungen bietet IHG Hotels & Resorts eine Vielzahl an Übernachtungsmöglichkeiten, um den Klub bei seinen Auswärtsspielen im DFB-Pokal zu verfolgen. Außerdem startet RB Leipzig im September in die Champions League-Saison 2023/24. Dann lädt IHG in seine 777* bereits geöffneten und 35* in Kürze eröffnenden Hotels in ganz Europa ein. Diese sind Teil des weltweiten Portfolios von über 6.000 Hotels und 18 Marken.Mario Maxeiner, Managing Director für Nordeuropa von IHG Hotels & Resorts: "Es ist eine großartige Nachricht, die Partnerschaft zwischen RB Leipzig und IHG Hotels & Resorts bekannt zu geben. Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen unseren beiden Organisationen und wir haben beide das Ziel, treue Fangemeinden zu beherbergen und dabei eine besondere Gastfreundschaft zu bieten. Als exklusiver Hotelpartner von RB Leipzig werden wir nun eine Mannschaft begleiten, die es mit Teams aus ganz Deutschland und Europa aufnimmt und für eine mitreißende Spielefreude berühmt ist. Ich freue mich sehr auf die kommende Saison!"Matthias Reichwald, CCO RB Leipzig, fügt hinzu: "Mit IHG Hotels & Resorts konnten wir einen extrem renommierten und global agierenden Partner für RB Leipzig gewinnen. Uns verbindet die Leidenschaft, Gäste willkommen zu heißen, Menschen zusammenzubringen und einmalige Erlebnisse zu schaffen. Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft, vor allem weil auch unsere Fans direkt profitieren werden."Mehr Infos zu Angebot und Buchungen von IHG Hotels & Resorts in Deutschland und darüber hinaus findet man auf IHG.com (https://www.ihg.com/hotels/de/de/reservation), sowie Informationen zum RB Leipzig in der kommenden Saison.Alles zu IHG One Rewards und zur Unterstützung der Lieblingsteams und die damit verbundenen Hotelaufenthalte zu individuell zugeschnittenen Prämien, gibt es unter IHGOneRewards.com (https://www.ihg.com/onerewards/content/de/de/home)*Die Zahlen der Hotels entsprechen dem Stand vom 30. Über IHG Hotels & Resorts:IHG Hotels & Resorts [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] ist ein globales Hotelunternehmen mit dem Ziel, wahre Gastfreundschaft für alle (True Hospitality for Good) zu bieten.Mit 18 Hotelmarken und IHG One Rewards, einem der weltweit größten Hoteltreueprogramme, verfügt IHG über mehr als 6.000 Hotels in mehr als 100 Ländern, weitere 1.900 Hotelneueröffnungen sind geplant. Weltweit arbeiten ca. 345.000 Mitarbeiter in den IHG Hotels und Unternehmensniederlassungen. Über RB Leipzig:RB Leipzig ist einer von Deutschlands Top-Clubs und steht für attraktiven und dynamischen Fußball mit jungen und hungrigen Spielern und einer klaren Spielphilosophie, die bereits in 18 Nachwuchsteams fest verankert ist und die auch das Frauen-Team lebt.RB Leipzig steht für friedlichen, begeisternden und stimmungsvollen Fußball für die ganze Familie. Sie gehen mit ihrer Fanbase und Community, mit ihrer Stadt und Region im Rücken gemeinsam neue Wege.Ihr bisher größter Triumph war der Gewinn des DFB-Pokals zwei Jahre in Folge in 2022 und 2023. 