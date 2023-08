Köln (ots) -



Barbie erblickte 1959 auf der amerikanischen Spielzeugmesse in New York das Licht der Welt. Seitdem begeistert sie rund um den Globus eine riesige Fangemeinde. Barbie hat ihren festen Platz in fast jedem Kinderzimmer, auf den Regalen leidenschaftlicher Sammler und ist dank der Real-Verfilmung mit Margot Robbie als Titelheldin sowie Ryan Gosling als Ken wieder in aller Munde.



Bei SUPER RTL ist der Weltstar in Pink ab Montag, 4. September, immer werktags um 12 Uhr in der neuen Animationsserie "Barbie - Ein verborgener Zauber" (USA 2023) zu sehen. Bereits ab Freitag, 1. September stehen alle 13 Episoden auf toggo.de, in der TOGGO App und auf RTL+ zum Abruf bereit.



Barbie "Malibu" Roberts and Barbie "Brooklyn" Roberts entdecken am Strand Peggy, ein geheimnisvolles Fohlen. Gemeinsam versuchen die beiden herauszufinden, wo der mysteriöse Vierbeiner herkommen könnte. Schnell erkennen Barbie und Barbie, dass es sich bei Peggy um ein echtes Baby-Pegasus handeln muss! Mit der Hilfe ihrer Freund:innen versuchen sie nun, die kleine Peggy wieder nach Hause zu bringen. Währenddessen wollen sie das Pegasus vor Rocki schützen, die selbst ein magisches Wesen ist. Rocki ist Peggy gefolgt, in der Hoffnung, dass sie ihren größten Wunsch erfüllen kann: eigene Flügel.



