Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!Mittwoch, 13. September 2023, 20.15 UhrAktenzeichen XY... UngelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithilfeTote ohne NamenEin Forstarbeiter entdeckt ein Loch im Wald - darin die Leiche einer unbekannten Frau. Es stellt sich heraus: Sie wurde ermordet. - Der fünfte Fall der BKA-Kampagne "Identify Me".Überfall im ReihenhausFremde streichen immer wieder durch die Nachbarschaft. Ein Anwohner beobachtet sie. Kurz darauf werden er und seine Partnerin brutal überfallen. Zufall?Mord auf dem HeimwegEine junge Frau verbringt einen ausgelassenen Abend in der Disco. Mit dem Fahrrad macht sie sich auf den Heimweg, doch sie kommt nicht zu Hause an. Am nächsten Tag wird ihre Leiche gefunden.Der XY-Preis 2023Ein Mann möchte seinen Kumpel zu Hause abholen und wird plötzlich Zeuge eines Messerangriffs auf eine dreifache Mutter. Er schreitet ein und rettet der Frau damit das Leben."Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.