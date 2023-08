FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1180 (1270) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 120 (135) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 7000 (6400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 115 (110) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 80 (75) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS MARSHALLS GROUP PRICE TARGET TO 320 (330) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES OSB GROUP PRICE TARGET TO 700 (650) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 183 (159) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 165 (175) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DOMINO'S PIZZA TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 410 (355) P - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES FEVERTREE DRINKS TARGET TO 970 (640) P - 'SELL' - GOLDMAN CUTS SPIRENT PRICE TARGET TO 158 (170) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 161 (154) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 575 (660) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1080 (1140) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ENDEAVOUR MINING TARGET TO 1990 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 140 (135) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS CVS GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 2200 (2300) PENCE - UBS CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 12150 (12400) PENCE - 'BUY'



