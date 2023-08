In Ausgabe 31/2023 hat DER AKTIONÄR den schwedischen Aktienmarkt etwas genauer unter die Lupe genommen und mit Bentley Innomed einen deutschen Börsenaspiranten vorgestellt, der ein Listing in Stockholm anstrebt. In der Story wurde auch das Medizintechnik-Unternehmen Implantica vorgestellt. Am Freitag gewinnt die Aktie über 15 Prozent an Wert.

