Am heutigen Tage kann Varta massiv zulegen. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund elf Prozent an. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen? Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Varta-Analyse einfach hier klicken. Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...