Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind vor dem Wochenende vorsichtig geblieben. Konjunktursorgen prägen weiter das Bild. Der DAX fiel am Freitag am Vormittag um rund 0,5 Prozent auf 15.921 Zähler. Damit entfernt sich das Börsenbarometer weiter von der wichtigen 16.000-Punkte-Marke. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Freitag beeinflussen:1. Stabilisierung an der Wall StreetDie US-Börsen ...

