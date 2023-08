Düsseldorf (ots) -FLORIE, das ist die neue Katzenfuttermarke von deuka companion. In Katzenfutter von FLORIE kommt nur rein, was für die ausgewogene Nährstoffversorgung deiner Katze wichtig ist. Deshalb sind die Rezepturen von FLORIE frei von unnötigem Schnickschnack und enthalten nur das Beste für deine Katze - und das zu einem fairen Preis. Wen das überzeugt, der bestellt die Nährstoff-Futter für Katzen direkt zu sich nach Hause, alles mit nur wenigen Klicks. Die Katzenfutter von FLORIE sind seit dem 7. August im Online-Shop von deuka companion (www.deuka-companion.com) erhältlich."Gutes Futter für eine artgerechte Ernährung, orientiert an den Bedürfnissen der Katze. Alles intelligent entwickelt nach höchsten deutschen Standards. Das ist der Anspruch von FLORIE", so Michael Alvermann, Leiter Produktentwicklung bei deuka companion. "Wie bei unserer Hundefuttermarke FIETE, bieten wir mit FLORIE hochwertige, zeitlos gute Futter - nun auch für Katzen."Nährstoff-Futter von FLORIE: in jeder Lebensphase maßgeschneidert fütternOb verspielte Kitten, entdeckungsfreudige Jungkatzen, Katzen im besten Alter oder betagte Senioren: In jeder Lebensphase haben Katzen unterschiedliche Bedürfnisse. Deshalb ist der Nährstoffmix der FLORIE-Katzenfutter stets am Bedarf der Katze orientiert. Die ausgewogenen Rezepturen der vier Trockenfutter und vier Nassfutter decken den Bedarf von Haus- und Freigängerkatze in jeder Lebenslage optimal ab. Alle acht Alleinfutter sind seit dem 7. August exklusiv im Webshop als Dose, Schälchen oder Futterbeutel auf www.deuka-companion.com erhältlich.Beste Katzenfutter für höchste Akzeptanz: das bieten Katzenfutter von FLORIEKatzen sind die Feinschmecker unter den Haustieren. Sie reagieren oft empfindlich auf verschiedene Getreidearten. Daher enthalten FLORIE-Futter weder Weizen noch das oft unverträgliche Klebereiweiß Gluten. Die Rezepturen aller Nassfutter sind zudem getreidefrei. Das macht Katzenfutter von FLORIE hochverträglich, bekömmlich und sind selbst zur Fütterung sensibler Katzen bestens geeignet. Ebenfalls mit im Sortiment: FLORIE Urinary, unser Futter für alle Stubentiger mit sensibler Blase und beanspruchten Nieren.Mit Transparenz gegen Augenwischerei: KIN-Siegel belegt FutterqualitätEinfaches, intuitives Füttern, artgerecht und unkompliziert - alles mit einem guten Bauchgefühl: Das ist der Anspruch von FLORIE. Dafür setzt unsere Katzenfuttermarke auf höchste Qualität und Transparenz. Auf allen Futterverpackungen finden Katzenhalter*innen genaue Angaben, was in FLORIE-Futtern steckt. Als erstes deutsches Katzenfutter wird FLORIE vom renommierten Lebensmittelinstitut KIN (https://www.kin.de/) kontrolliert. Das Institut prüft die Inhaltsstoffe der Trockenfutter und weist die Analyseergebnisse auf seiner Website offen aus. Über einen QR-Code auf jeder Packung können Katzenhalter*innen die Analyseergebnisse des akkreditierten Labors einsehen. Das bietet Orientierung, Sicherheit und macht FLORIEzum wohl transparentesten Katzenfutter Deutschlands!Über deuka companionGesunde Liebe zwischen Mensch und Tier. Das wünschen sich alle Tierhalter*innen. Die Grundlage einer erfüllenden Beziehung bildet der artgerechte Umgang mit Hund, Katze, Pferd, Kaninchen, Huhn und Co. - und dazu gehört auch eine hochwertige und nährstoffreiche Ernährung. Wir von deuka companion wissen das. Mit unserer jahrzehntelangen Fütterungserfahrung entwickeln wir beste Tiernahrung nach intelligenten Rezepturen und höchsten deutschen Standards - stets ausgerichtet an den Bedürfnissen deines Tieres.deuka companion bietet Orientierung im Dschungel falscher Versprechungen. Entgegen kurzweiligen Fütterungs-Trends und inhaltsleerem Marketing-Blabla stehen unsere Produkte für zeitlos gutes Futter - ehrlich und transparent. Mit deuka companion können sich Tierhalter*innen beim Futterkauf wieder auf ihr Bauchgefühl verlassen. Damit bleibt mehr Zeit fürs Wesentliche: Nämlich das Leben mit Hund, Katze, Pferd, Kaninchen und Co. uneingeschränkt genießen. www.deuka-companion.com (http://www.deuka-companion.de)Pressekontakt:Tobias BischoffLeiter Marketing + KommunikationTel.: +49 (0)211 / 30 34-0Fax: +49 (0)211 / 30 34-227E-Mail: presse@deutsche-tiernahrung.deOriginal-Content von: Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163316/5578378