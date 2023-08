Die GEA Group hat im 2. Quartal gute Fortschritte erzielt. Umsatz und Auftragseingang entsprachen den Konsensschätzungen, während das adj. EBITDA um 3 % übertroffen wurde. Das organische Umsatzwachstum schwächte sich wie erwartet ab, und die Gesamtrentabilität verbesserte sich dank höherer Bruttomargen und gut kontrollierter Gemeinkosten. GEA hat seine Prognose für das Jahr 2023 bekräftigt und erwartet ein anhaltendes organisches Umsatzwachstum von über 8% im Jahresvergleich und einen Anstieg des bereinigten EBITDA um ca. 7% (Midpoint) gegenüber dem Vorjahr, mit einer leichten Verbesserung der Marge. Darüber hinaus rechnet das Management mit einer stabilen Nachfrage in seinen Endmärkten und wird einem möglichen Kostendruck durch positive Preismaßnahmen sowie Einsparungen in der Beschaffung und Produktion entgegenwirken. Die Analysten von AlsterResearch halten im Großen und Ganzen an ihren Schätzungen fest und bekräftigen ihr DCF-gestütztes Kursziel von EUR 44,00, stufen die Aktie aber nach der jüngsten Kurskorrektur (-7% in den letzten 3 Monaten) von HALTEN auf KAUFEN hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/GEA%20Group%20AG





