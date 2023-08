CompuGroup Medical (CGM) meldete positive Ergebnisse für das zweite Quartal 2023. Der Umsatz entsprach den Erwartungen, das adj. EBITDA übertraf den Konsens um 10%. Die organische (organische) Umsatzdynamik stieg von 11% im ersten Quartal auf 13% im Jahresvergleich, und die adj. EBITDA-Marge verbesserte sich um beachtliche 3,8 PPT im Jahresvergleich. Angesichts des guten Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr hat das Management seine Prognose für 2023 mit einem organischen Umsatzwachstum von 5% und einer adj. EBITDA-Marge von 22% bis 25% bekräftigt und signalisiert damit Vertrauen in das Geschäftsmodell in einem schwierigen Marktumfeld. Die Investitionen der Vergangenheit (z.B. in die G3-Plattform) und die strategischen Vorbereitungen sollten zu einer schnellen Umsetzung zahlreicher Digitalisierungsprojekte und damit zu einem attraktiven organischen Wachstum führen. Die Analysten von AlsterResearch bleiben aufgrund der stabilen Kundenbasis und des hohen Anteils an wiederkehrenden Umsätzen positiv für CGM gestimmt. Das DCF-gestützte Kursziel bleibe unverändert bei EUR 59,00; KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CompuGroup%20Medical%20SE





