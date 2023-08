© Foto: Nikolas Kokovlis - picture alliance / NurPhoto



Die SEC ist davon überzeugt, dass der Token XRP von Ripple Labs ein Wertpapier ist. Die US-Börsenaufsichtsbehörde geht deshalb in Berufung. Droht neuer Ärger für Kryptobörsen wie Binance und Coinbase?

US-Bezirksrichterin Analisa Torres entschied vor kurzem, dass der Verkauf von Ripples Token XRP nicht unter den Wertpapier-Handel fällt. Zwar erfülle der Verkauf an erfahrene Investoren die Bedingungen für einen Investitionsvertrag nach dem Bundeswertpapiergesetz, aber bei privaten Anlegern treffe das nicht zu, hieß es in einer Erklärung.

Die SEC will dieses Urteil vor dem 2nd US Circuit Court of Appeals nun anfechten. Da derzeit noch andere anhängige Verfahren laufen, betonte die Börsenaufsicht die Wichtigkeit einer rechtzeitigen Überprüfung. Der Kurs von XRP brach nach der Nachricht um mehrere Prozentpunkte ein.

Zudem könnte der Fall erhebliche Auswirkungen auf die Kryptobranche haben und die Frage klären, ob Kryptowährungen als Wertpapiere gelten. Derzeit läuft auch ein Verfahren gegen Coinbase. Die SEC wirft der Kryptobörse vor, als nicht registrierte Wertpapierbörse zu fungieren. Von entscheidender Bedeutung sei die Berufung auch für den Ausgang der Klage gegen Binance. Die Kryptobörse habe laut der SEC gegen Wertpapiergesetze verstoßen.

Da es kein abschließendes Urteil war, braucht die SEC zunächst für den Berufungsantrag noch die Erlaubnis von Richterin Torres. Torres entscheidet folglich darüber, ob es ein beschleunigtes Verfahren gibt oder nicht. Ob Kryptowährungen als Wertpapier gelten, darüber herrscht auch am Bezirksgericht Uneinigkeit. Ein anderer Richter entschied in einem ähnlichen Rechtsstreit, dass der Terra USD-Token von Terraform Labs als Wertpapier gelten könnte, wenn er an Kleinanleger verkauft wird.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion