Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IEA erhöht Prognosen für globales Ölangebot

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) hat ihre Prognose für das weltweite Ölangebot im nächsten Jahr angehoben und gleichzeitig ihre Nachfrageerwartungen zurückgeschraubt, was einen ausgeglicheneren Ölmarkt und begrenzte Preissteigerungen bedeuten könnte. In ihrem monatlichen Marktbericht geht die IEA davon aus, dass das Ölangebot im nächsten Jahr um 1,5 Millionen Barrel pro Tag steigen wird, 300.000 Barrel pro Tag mehr als im letzten Monat erwartet.

Buschmann hält Weiterverwendung der WSF-Mittel für verfassungswidrig

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hält eine Umwidmung der Mittel aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) für nicht rechtmäßig. "Eine nachträgliche Umwidmung der Mittel des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) für ein allgemeines Konjunkturprogramm wäre verfassungswidrig", sagte Buschmann dem Handelsblatt. Der in der Corona-Pandemie errichtete Sondertopf wurde in der Energiekrise reaktiviert, um deren Folgen abzufedern.

Esken fordert von Lindner rasches Konzept für Klimageld

SPD-Chefin Saskia Esken hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) dazu aufgefordert, schnell ein konkretes Konzept für das geplante Klimageld vorzulegen. "Wir haben in der Koalition vereinbart, dass der Finanzminister die Infrastruktur ausarbeitet, um das Klimageld an die Menschen überweisen zu können. Ich erwarte von Christian Lindner, dass er nun zügig ein konkretes Konzept vorlegt", sagte Esken der Rheinischen Post. "Denn die Menschen pochen angesichts wachsender Kosten und steigender Preise zurecht darauf, dass wir unser Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag einhalten", sagte die SPD-Vorsitzende. Mit dem Klimageld sollen Einnahmen des Staates aus dem CO2-Preis an die Bürgerinnen und Bürger zurückfließen.

Grünen-Finanzsprecherin hält Sparkurs für falsch

Die finanzpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Katharina Beck, kritisiert die restriktive Fiskalpolitik des Finanzministers. "Ich halte den Sparkurs grundsätzlich für falsch, im Moment jedenfalls", sagte sie dem Spiegel. "Vor allem aus ökonomischer Vernunft. Es hat sich noch nie ein Staat aus einer Rezession heraus gespart, auch wir werden das nicht schaffen." Wenn der Sparkurs bessere Unterstützung für die Wirtschaft verhindere, dann gefährde er "die Wettbewerbsfähigkeit und den Wirtschaftsstandort Deutschland".

Strack-Zimmermann für Taurus mit voller Reichweite

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hat den Druck auf die Bundesregierung für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine erhöht. "Die Ukraine braucht die deutschen Taurus-Marschflugkörper, um auf russischem Gebiet rein militärische Stellungen angreifen zu können, von denen ständig Angriffe auf die Ukraine ausgehen. Es ist völkerrechtskonform, wenn die Ukraine sich mit präzisen Schlägen auf diese Stellungen verteidigt", sagte Strack-Zimmermann der Rheinischen Post. "Daher bin ich dafür, dass die Marschflugkörper mit voller Reichweite an die Ukraine geliefert werden", sagte die FDP-Politikerin.

Russland: Neue Drohnenattacke auf Moskau abgewehrt

Die Ukraine hat die russische Hauptstadt Moskau nach russischen Angaben erneut mit einer Drohne angegriffen, die aber abgeschossen worden sei. Das russische Verteidigungsministerium machte "das Regime in Kiew" für die versuchte Attacke verantwortlich. "Die Drohne wurde durch Mittel der elektronischen Kriegsführung neutralisiert und zerschellte in einem Waldgebiet westlich von Moskau", teilte das Ministerium im Online-Dienst Telegram mit. Auch der Bürgermeister von Moskau, Sergej Sobjanin, gab den versuchten Drohnenangriff bekannt. Er betonte ebenfalls, die Drohne sei in einem Waldstück am Ufer des Flusses Moskwa zerschellt "ohne große Schäden anzurichten".

Peking wirft chinesischem Staatsbürger Spionage für CIA vor

Die chinesischen Behörden haben nach eigenen Angaben einen Spionagefall für den US-Geheimdienst CIA aufgedeckt. Ein 52-jähriger chinesischer Staatsbürger namens Zeng sei der Spionage für die CIA überführt worden, hieß es in einer im Internet veröffentlichten Erklärung des chinesischen Ministerium für Staatssicherheit. Einzelheiten zur Bestrafung des 52-Jährigen nannte das Ministerium nicht, sondern sprach lediglich von "Zwangsmaßnahmen gegen ihn, um den Schaden rechtzeitig zu beseitigen".

+++ Konjunkturdaten +++

Hongkong BIP 2Q saisonbereinigt -1,3% gg 1Q

