News von Trading-Treff.de The Trade Desk Aktienanalyse nach den Quartalszahlen mit einem Sprung in die Gewinnzone. Advertising mit The Trade Desk. Wachstumsquote bei The Trade Desk Aktie sehr gut The Trade Desk ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich der digitalen Werbung. Gegründet im Jahr 2009, hat sich das Unternehmen schnell zu einem wichtigen Akteur in der Werbebranche entwickelt. Das Hauptziel von The Trade Desk ist es, Werbetreibenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...