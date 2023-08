München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema: Neue Härte: Kommt die Wende in der Asylpolitik?Die Gäste:Ruud Koopmans, Professor für Soziologie und Migrationsforschung,Humboldt-Universität Berlin, Buchautor "Die Asyl-Lotterie"Thorsten Frei, CDU, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer derCDU/CSU-BundestagsfraktionWiebke Judith, Rechtspolitische Sprecherin bei Pro AsylCansin Köktürk, Sozialarbeiterin und BuchautorinLars Castellucci, SPD, Sprecher der Arbeitsgruppe Migration und Integrationder SPD-BundestagsfraktionDie Zahl der Flüchtlinge steigt, der Ton in der Politik wird rauer. Asylverfahren nurnoch außerhalb der EU? Clanmitglieder abschieben, auch ohne Vorstrafe? Wasbringen solche Vorschläge? Was wird aus einer Gesellschaft, die auf Abschottungsetzt und Menschenrechte in Frage stellt?Wie immer können sich Interessierte sich auf Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, twitter: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepagewww.hartaberfair.deRedaktion: Torsten BeermannPressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5578563