Die Martin-Luther-Universität Halle hat die saisonale Wärmespeicherung in Erdwärmesonden in Kombination mit PVT-Modulen untersucht. Die Regeneration des Erdreiches erhöhte sowohl die Effizienz der Wärmepumpe als auch der Solarstromerzeugung. Die Kombination von Wärmepumpe und Erdwärmesonden ermöglicht es, auch auf wenig Platz Heizenergie aus dem Untergrund zu beziehen. Doch die umgebenden Gesteinsschichten können im Laufe des Jahres in der Regel nicht so viel Wärme nachliefern, wie zum Heizen im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...