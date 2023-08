Der Feuerwehrenausrüster Rosenbauer hat im 1. Halbjahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 460,5 Mio. Euro (1-6/2022: 429,7 Mio. Euro) erzielt, was einem Plus von 7,2 Prozent zum Vorjahreswert entspricht. Ein geänderter Produktmix sowie Preisanpassungen hätten dazu geführt, so das Unternehmen, bei der Anlieferung von Fahrgestellen gebe es aber weiter Terminverzögerungen. Im 2. Quartal seien auch die Rückstände und negativen Einflüsse der Cyberattacke kompensiert worden. "Mit der Fertigstellung von 100 Fahrzeugen allein im Juni am Standort Leonding ist uns eine Spitzenleistung gelungen.", teilt Sebastian Wolf, CEO der Rosenbauer International AG, mit. Insgesamt konnte im Halbjahr der operative Turnaround geschafft werden, das EBITDA liegt im ...

