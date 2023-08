Das Unternehmen befindet sich gerade mitten in einer Restrukturierung. Im ersten Halbjahr entwickelte sich vor allem das Segment "Energy Storage Systems" sehr gut.Die Varta AG hat schwierige Monate hinter sich und wohl auch noch vor sich. Weltweit hat das Unternehmen angekündigt, rund 800 Stellen zu streichen, um Kosten einzusparen. Das Freiwilligenprogramm am Standort Ellwangen wird noch im August abgeschlossen. Zur Veröffentlichung der Halbjahreszahlen erklärte Varta, dass es bei den Kosteneinsparungen im Plan liege und diese in manchen Bereichen bereits übererfüllt würden. Trotz der weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...