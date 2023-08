DJ WOCHENVORSCHAU/14. bis 20. August (33. KW)

=== M O N T A G, 14. August 2023 *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Encavis AG, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1H 07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 PK) *** 07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK) 07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1H 07:30 DE/Qbeyond AG, Ergebnis 1H 08:00 DE/Cherry SE, Ergebnis 1H 08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 2Q 08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Großhandelspreise Juli 08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 2Q 10:30 DE/Vorstandsvergütungsstudie 2023 von DSW und TU München 11:30 DE/Regierungs-PK 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H - DE/Medios AG, Ergebnis 1H *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage August D I E N S T A G, 15. August 2023 *** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli 07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H 07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juli *** 08:30 DE/Encavis AG, Telefonkonferenz zu Ergebnis 2Q *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 3,1%-Bundesschatzanweisung über 5,5 Mrd Euro mit Fälligkeit 18.09.2025 *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juli *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli *** 16:00 US/Lagerbestände Juni 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Allgeier SE, Ergebnis 1H - Märkte/Börsenfeiertag Italien, Südkorea M I T T W O C H, 16. August 2023 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung 11:00 EU/CO2-Emissionen 1Q 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 0%-Bundesanleihe über 1 Mrd Euro mit Laufzeit bis August 2050 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 0%-Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro mit Laufzeit bis August 2052 12:30 DE/Bundesgesundheitsminister Lauterbach, Pk zu Cannabis-Gesetz, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:20 DE/Bundeskanzler Scholz, Festrede und Fragerunde bei Unternehmertag NRW, Düsseldorf *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 25./26.7 *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q D O N N E R S T A G, 17. August 2023 05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Ergebnis 1Q 07:00 CH/Docmorris AG (ehemals Zur Rose Group AG), Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 NL/Aegon NV, Ergebnis 1H *** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1H 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Juni 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit dänischer Ministerpräsidentin Frederiksen, Berlin *** 12:30 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli - ES/Konstituierende Sitzung des Parlaments nach der Wahl vom 23. Juli F R E I T A G, 18. August 2023 *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni 08:00 DE/Baugenehmigungen Juni *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Auslieferungen Konzern Juli *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli 11:45 AT/Bundeskanzler Scholz, PK mit österreichischem Bundeskanzler Nehammer, Salzburg - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktien- und Indexoptionen - EU/Ratingüberprüfung für Baden-Württemberg (Moody's); Bayern (Moody's); Berlin (Moody's); Brandenburg (Moody's); Estland (S&P); Estland (S&P); Moldawien (Moody's); Nordrhein-Westfalen (Moody's) Sachsen-Anhalt (Moody's); Schweiz (Moody's) S O N N T A G, 20. August 2023 19:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Interview mit SAT1 und Prosieben - DE/ZDF-Sommerinterview mit SPD-Bundesvorsitzendem Klingbeil ===

