ROUNDUP: UBS gibt Staatsgarantien zur Credit-Suisse-Übernahme zurück

ZÜRICH - Die Schweiz und ihre Steuerzahler können aufatmen: Sie müssen aus der staatlich unterstützten Übernahme der Großbank Credit Suisse durch die größere UBS keine Verluste tragen. Die UBS hat sämtliche Garantien des Bundes und der Zentralbank zurückgegeben, die sich zusammen auf mehr als 100 Milliarden Schweizer Franken (rund 104 Mrd Euro) beliefen.

ROUNDUP: Varta rechnet im kommenden Jahr wieder mit spürbarem Wachstum

ELLWANGEN - Der kriselnde Batteriehersteller Varta plant nach den zuletzt schwachen Geschäften für das kommende Jahr wieder mit einem spürbaren Umsatzwachstum. Hoffnung macht sich das Unternehmen dank einer anziehenden Nachfrage nach Batteriespeichern, aber auch die jüngst sehr enttäuschenden Lithium-Ionen-Knopfbatterien sollen sich wieder beleben. Derweil mache das Sparprogramm Fortschritte, und auch im zweiten Halbjahr erwartet sich Varta mehr Schwung durch saisonale Effekte und anlaufende Kundenprojekte. "Hinter uns liegt eine herausfordernde Zeit und wir haben noch viel Arbeit vor uns", sagte Chef Markus Hackstein. Die Aktie legte am Freitag zu.

ROUNDUP 2: IT-Dienstleister Bechtle rechnet mit Geschäftsbelebung - MDax-Spitze

NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle geht nach einem weniger schwunghaften Geschäft im zweiten Quartal von einer Belebung im Rest des Jahres aus. In den Monaten April bis Juni spürte der MDax -Konzern die Schwäche der PC-Nachfrage vor allem in seinem Online-Elektronikhandel, während IT-Projekte weiter gut liefen. Nun geht Vorstandschef Thomas Olemotz von einer besseren Stimmung im Mittelstand aus und rechnet sich daher wieder mehr Chancen aus. Für Experten verzeichnete Bechtle im abgelaufenen Quartal eine überraschend hohe Profitabilität; die hatte zu Jahresbeginn noch unter dem stärkeren Wachstum gelitten. Die Aktie legte am Freitag deutlich zu.

Salzgitter erwartet schwächere zweite Jahreshälfte - Aktie sinkt

SALZGITTER - Der Stahlkonzern Salzgitter geht nach einem verhaltenen ersten Halbjahr in den kommenden Monaten von einer anhaltend trüben Entwicklung aus. Es sei eine schwächere zweite Jahreshälfte zu erwarten, teilte das Unternehmen am Freitag in Salzgitter bei der Vorlage endgültiger Zahlen mit. Das politische und wirtschaftliche Umfeld bleibe anhaltend volatil. An der Prognose für 2023 hält der Konkurrent von Thyssenkrupp dennoch fest.

ROUNDUP: Traditionell schwaches Quartal bringt Cewe trotz Wachstum mehr Verlust

OLDENBURG - Der Foto-Dienstleister Cewe hat seinen Umsatz im vergangenen Quartal weiter gesteigert. Vor allem das Fotofinishing und der kommerzielle Online-Druck für Firmenkunden trieben das Geschäft an. Im saisonbedingt regelmäßig schwachen zweiten Jahresviertel rutschten die Niedersachsen diesmal jedoch noch tiefer in die roten Zahlen. Grund waren Sondereffekte, wie das Unternehmen am Freitag in Oldenburg mitteilte. An seinen Jahreszielen hält das Management dennoch fest.

ROUNDUP: Metro bleibt hinter Erwartungen zurück - Aktie fällt

DÜSSELDORF - Der Großhändler Metro hat im dritten Geschäftsquartal schwächer abgeschnitten als erwartet. Umsatz und operative Ergebnis gingen zurück. Das deutsche Geschäft entwickelte sich dabei verhalten. So verzichteten viele Menschen wegen des kühlen und nassen Wetters auf Restaurantbesuche. Das Management um Konzernchef Steffen Greubel sieht den Großhändler dennoch auf Kurs, seine Ziele für das Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) zu erreichen.



Weitere Meldungen



-Huawei trotzt US-Sanktionen mit leichtem Wachstum

-Immobilienkonzern Patrizia im zweiten Quartal unter dem Strich im Minus -ROUNDUP 2: Grünes Licht für Robotaxi-Dienste in ganz San Francisco -Bremsspuren bei Dax-Konzernen - Wachstum unterhalb der Inflation -Biden will erneut Milliardensumme vom Kongress für Ukraine -Energiekontor verdient deutlich mehr und sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen -Raucher in Japan weiter auf dem Rückzug

-Urlaubszeit beflügelt Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen -Beteiligung an Biogashändler belastet EnBW-Bilanz mit 251 Millionen -ROUNDUP: Bereits 55 Tote nach Bränden auf Hawaii - Tausende ohne Strom -ROUNDUP 2/'Bürokratie-Burn-Out': Buschmann kündigt substanzielle Entlastung an -Arcelormittal beginnt Anlagen-Panung für CO2-arme Stahlproduktion -Beteiligung an Biogashändler belastet EnBW-Bilanz mit 251 Millionen -Nach Großbrand von Autofrachter: Bergung von Ladung schwierig -ROUNDUP 2: Russlands 'Luna-25' gestartet - Erste Mondmission seit fast 50 Jahren -Klimaaktivisten sollen nach BER-Blockade für Polizei-Einsatz zahlen -Hacker verschlüsseln Daten von Münchner Verlagsgruppe -Verbraucherzentrale: Solar-Mietangebote genau prüfen

-ROUNDUP: Pilotanlage zur Herstellung von 'grünem Eisen' in Betrieb gegangen -Hollywood-Streik: Fernsehpreis Emmy wird erst im neuen Jahr vergeben -Christian Kunsch übernimmt Vorsitz der Geschäftsführung am Hamburger Flughafen -Fukushima-Kühlwasser: Japan will nach Verklappungsbeginn Fisch testen -Marco Reus über Neuzugang Nmecha: Wird für uns sehr wichtig -Medien: Leverkusen vor Verpflichtung von Torwart Kovar°

