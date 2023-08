Jetzt Lars Wißlers neuen Börsendienst "Hebel der Woche" kennenlernen und 30 Prozent sparen: https://tinyurl.com/fuupzzan Die wirtschaftliche Stimmung in Deutschland mag trübe erscheinen, doch an der Börse zeigt sich ein anderes Bild. Woran liegt das - Verhaltensökonom Joachim Goldberg beleuchtet dieses Phänomen im Gespräch mit wallstreetONLINE. Der Experte erklärt, warum die jüngsten Entscheidungen von Ratingagenturen keine tiefgreifenden Reaktionen hervorgerufen haben und weshalb sich ausgerechnet institutionelle Anleger in der aktuellen Aufwärts-Range wohl fühlen, obwohl sie die Märkte für überbewertet halten. Die gesamte Analyse jetzt im Video ansehen!