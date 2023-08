Die beiden Organisationen bündeln ihre Kräfte, um wegweisende KI-basierte Lösungen für eine effiziente Planung der chemischen Synthese zu entwickeln und so die Entwicklung neuer Arzneimittel zu beschleunigen.

CAS, eine auf wissenschaftliche Informationslösungen spezialisierte Einheit der American Chemical Society, und Molecule.one, ein führender Tech-Bio-Anbieter von KI-basierten Lösungen für die pharmazeutische Chemie, sind eine strategische Zusammenarbeit eingegangen, deren Schwerpunkt auf der gemeinsamen Entwicklung computergestützter Synthesedesign-Technologien liegt, die wissenschaftliche Durchbrüche in der frühen Phase der Arzneimittelforschung beschleunigen und Chemiker bei der Entdeckung neuer kleiner Moleküle unterstützen sollen.

Die beiden Organisationen werden ihre bereits vorhandenen Technologien und ihr Fachwissen einsetzen, darunter die firmeneigenen generativen Deep-Learning-Modelle und die Syntheseplanungsplattform von Molecule.one mit einer für Chemiker optimierten Benutzeroberfläche sowie die erstklassige Inhaltssammlung chemischer Reaktionen und das umfassende Branchenwissen von CAS, um gemeinsam Lösungen für die effiziente und innovative Planung chemischer Synthesen zu optimieren und zu entwickeln. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen beruht neben ihren sich ergänzenden Fähigkeiten auch auf dem gemeinsamen Ziel, Wissenschaftler zu unterstützen und Durchbrüche zu beschleunigen.

"Wir freuen uns sehr, die ersten generativen Modelle im Bereich der Chemie auf den Markt zu bringen, die auf den Inhalten von CAS trainiert wurden, da CAS ein strategischer Partner für die Verbesserung der synthetischen Zugänglichkeit und des Retrosynthese Deep Learning ist", so Piotr Byrski, Mitbegründer und CEO von Molecule.one. "Generative KI hat erstaunliche Leistungen in verschiedenen Bereichen erbracht, wenn sie mit großen Datensätzen trainiert wurde, und ich bin davon überzeugt, dass es einen großen Bedarf gibt, diese Technologie auch in der Arzneimittelforschung einzusetzen. Ich bin sehr stolz auf die beiden Teams von CAS und Molecule.one, die im vergangenen Jahr intensiv an der Frage gearbeitet haben, wie wir die einzigartige Technologie und Expertise von Molecule.one im Bereich der KI mit dem umfassenden chemischen Datensatz von CAS zusammenbringen können. Ich blicke mit Spannung auf die kommenden Monate und Jahre, in denen wir die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit und deren bedeutende Auswirkungen auf die Pharmaindustrie erleben werden."

Das erste gemeinsame Angebot, M1 RetroScore powered by CAS, wird Teil der Molecule.one-Produktsuite sein und das aktuelle Tool zur Bewertung der synthetischen Zugänglichkeit, RetroSAS, ersetzen. Die Lösung macht sich die jüngsten Fortschritte des Molecule.one-Teams bei der Entwicklung generativer Modelle zunutze und nutzt Modelle des maschinellen Lernens, die auf den CAS-Inhalten der besten chemischen Reaktionen trainiert wurden, um die Wahrscheinlichkeit der Synthese neuer Moleküle vorherzusagen. M1 RetroScore powered by CAS liefert allen Nutzern eine Bewertung der synthetischen Zugänglichkeit sowie die entsprechenden potenziellen Top-Synthesewege für bestimmte Targets. Für Benutzer von CAS SciFindern wird das Tool mit Referenzreaktionen innerhalb der CAS SciFindern-Plattform verbunden. M1 RetroScore powered by CAS ist das erste kommerziell verfügbare Tool zur Bewertung der synthetischen Zugänglichkeit, das auf CAS-Inhalten basiert.

Molecule.one und CAS wollen außerdem gemeinsam die erstklassigen Retrosynthese-Funktionen verbessern, die bereits in CAS SciFinder n verfügbar sind. Im Rahmen eines kontinuierlichen Engagements zur Verbesserung seiner Lösungen wird CAS die Deep-Learning-Modelle von Molecule.one integrieren, um seine Synthesevorhersagen zu verbessern und Wissenschaftler bei der Erkundung potenzieller Synthesewege für kleine Moleküle zu unterstützen und so wissenschaftliche Durchbrüche zu beschleunigen.

"Die chemischen Reaktionen und die Retrosynthese-Fähigkeiten von CAS sind beispiellos", so Tim Wahlberg, Chief Product Officer bei CAS. "Durch die Zusammenarbeit mit Molecule.one werden wir eine einzigartige Kombination von Leistungen auf den Markt bringen, um die Herausforderungen bei der Syntheseplanung sowohl in der Frühphase des Screenings auf Synthesetauglichkeit als auch im Labor und beim Scale-up der Syntheseplanung zu bewältigen. Diese Lösungen werden die Zeit, die Wissenschaftler für den Entdeckungsprozess benötigen, weiter verkürzen und ihnen während ihrer gesamten Innovationsphase zu mehr Effizienz verhelfen."

M1 RetroScore powered by CAS wird offiziell am 14. August auf den Markt kommen und auf der ACS Fall 2023 vom 14. bis 16. August in San Francisco am Stand Nr. 364 von Molecule.one präsentiert werden. Erfahren Sie mehr unter www.molecule.one/retroscore.

Über CAS

CAS ist ein führender Anbieter von wissenschaftlichen Informationslösungen und arbeitet mit innovativen Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um wissenschaftliche Durchbrüche zu beschleunigen. CAS beschäftigt über 1.400 Experten, die wissenschaftliches Wissen kuratieren, verknüpfen und analysieren, um bisher unbekannte Zusammenhänge aufzudecken. Seit mehr als 100 Jahren verlassen sich Wissenschaftler, Patentexperten und Führungskräfte aus der Wirtschaft auf die Lösungen und die Expertise von CAS, um den nötigen Weitblick, die Einblicke und die Prognosen zu erhalten, die sie benötigen, um auf den Erkenntnissen der Vergangenheit aufzubauen und dadurch eine bessere Zukunft zu entdecken. CAS ist eine Division der American Chemical Society. Verbinden Sie sich mit uns unter cas.org.

Über Molecule.one

Molecule.one (M1) ist ein Tech-Bio-Unternehmen in der Startphase, das innovative KI-gestützte Lösungen für die Planung chemischer Synthesen zur Unterstützung von Pipelines für die Arzneimittelentwicklung im Frühstadium entwickelt. Das interdisziplinäre Team von M1, das aus Experten für maschinelles Lernen, Softwareingenieuren und Chemikern besteht, entwickelt gemeinsam Lösungen für die Analyse der synthetischen Zugänglichkeit, für die Vorhersage chemischer Reaktionen und für die Empfehlung von Reaktionsbedingungen, wozu es Fortschritte in der KI und proprietäre Daten aus dem eigenen Hochdurchsatzlabor von Molecule.one nutzt. Die Produkte des Unternehmens werden von Chemikern für Chemiker entwickelt. Molecule.one brachte die erste kommerziell verfügbare Deep-Learning-Retrosynthese-Planungslösung 2019 auf den Markt und hat bislang über 5 Mio. USD beschafft.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.molecule.one.

